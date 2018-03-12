СМИ: Ефремов получил 2,5 миллиона рублей за роль в спектакле, на постановке которого в Самаре он обматерил зрителей

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-12T15:46:11+03:00

Мнения зрителей разделились: кто-то уверен, что артист был пьян и забыл текст, а другие считают, что Михаил Ефремов просто был в образе [видео]

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Российский актер Михаил Ефремов, который в начале марта обматерил зрителей нашумевшего спектакля "Не становись чужим" в Самаре, получил за свою роль 2,5 млн рублей, что значительно превышает гонорары других участников постановки.

В документах театра "Современник", которые попали в распоряжение ФАН, артист представлен как "единственный поставщик" и "индивидуальный предприниматель". Согласно постановлению, он должен оказывать услуги исполнителя роли Макса в первом квартале 2018 года, а также участвовать во всех репетициях трагикомедии "Не становись чужим".

Между тем, вознаграждения других приглашенных артистов по аналогичным соглашениям оказались гораздо меньше. Например, зарплата Сергея Шеховцова, исполняющего роль брата главного героя, составляет лишь 255 тысяч рублей, что почти в десять раз меньше, чем у Ефремова. Более скромным оказался гонорар и у режиссера постановки Сергея Газарова - всего 1,8 млн рублей.

"Если такие деньги кто-то платит, значит, такова рыночная стоимость артиста. В данном случае зарплату большого актера, звезды определяет рынок", - пояснил изданию ситуацию директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Он подчеркнул, что данные средства выделяются не из бюджета страны. Кроме того, указанная в контракте сумма обозначена без вычета налогов.

Михаил Ефремов грубит зрителям в Самаре на спектакле "Не становись чужим".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во время гастролей труппы театра "Современник" в Самаре Ефремов очень вызывающе вел себя на сцене. Мало того, что из-за его опоздания начало постановки было отложено на полчаса, так артист еще и несколько раз обматерил зрителей в ответ на их просьбы говорить громче.

Некоторые очевидцы случившегося уверяют, что исполнитель роли Макса вовсе был пьян и забывал текст, другие же встают на защиту актера, оправдывая его действия.

Ранее "КП-Самара" публиковала видео с этого скандального выступления.

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