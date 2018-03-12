Британский премьер готовится обвинить Россию в отравлении перебежчика из ГРУ

СЕГОДНЯ 15:20 2018-03-12T15:50:28+03:00

Спецслужбы Туманного Альбиона утверждают, что у них есть доказательства причастности Москвы к покушению на Сергея Скрипаля

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Похоже, что власти Великобритании уже сделали собственные выводы о том, кто виновен в том, что бывший агент МИ-6 находится в критическом состоянии. Как сообщила газета "Таймс", премьер-министр Тереза Мэй готовится в ближайшие часы после заседания Совета национальной безопасности официально обвинить Россию в покушении на Сергея Скрипаля. Глава правительства ждет результатов расследования местных спецслужб, которые утверждают, что у них есть доказательства виновности Москвы. По данным СМИ, на Мэй давят со всех сторон, чтобы она сделала как можно более жесткое заявление против "коварных русских".

Среди сторонников жесткого ответа особенно выделяются глава МИД Борис Джонсон и его союзник министр обороны Гэвин Уильямсон. Их поддерживает вдова тоже якобы убитого по приказу Кремля экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина.Она напоминает о письме, которое направила ей Мэй, будучи еще главой МВД, в котором заверила россиянку, что "будет делать все возможное, чтобы история с убийством ее мужа на британской земле не повторилась".

Пока не ясно, какими могут быть санкции в отношении России, но среди возможных мер британские СМИ называют высылку дипломатов, аннулирование виз для российских чиновников и бизнесменов, отказ от участия сборной Англии по футболу в нынешнем Чемпионате мира. Особо жесткой мерой может стать закон, схожий с американским "актом Магнитского", направленный против россиян, причастных к коррупции и нарушениям прав человека.

- Скорее всего Тереза Мэй пойдет на такой шаг, ведь противников новых санкций против России в британском правительстве нет, - сообщила "Комсомольской правде" руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. - Вообще раскручивание всего процесса идет по проторенной дорожке, нашу страну обвинили в причастности к покушению на Скрипаля еще даже до начала расследования, да и момент подобран весьма неудобно для Москвы - перед чемпионатом мира по футболу. Отличие нынешней ситуации в том, что противодействие со стороны Лондона будет более жестким, чем в случае со смертью Литвиненко. Борис Джонсон уже заявил о готовности привлечь к антироссийским выпадам глав Франции и Германии и даже усилить британское военное присутствие в Восточной Европе.

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