2018-03-12T16:53:36+03:00
Политика

Оленеводов и массажистов призывают на два года

Для призывников расширили список альтернативной службы в армии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Выяснилось, что самая востребованная рабочая профессия на сегодняшний день - оленевод. Разыскиваются 70 оленеводов в развивающиеся охотничьи промыслыВыяснилось, что самая востребованная рабочая профессия на сегодняшний день - оленевод. Разыскиваются 70 оленеводов в развивающиеся охотничьи промыслыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что очередной призыв в Российскую армию начинается традиционно 1 апреля, различные российские организации уже подали заявки на призывников, которые не желают служить в армии. Отделы кадров госпредприятий, которые раньше боролись за квоты на мигрантов, теперь ждут пополнения из военкоматов. Не хочешь год держать в руках автомат - будешь 21 месяц ходить с метлой дворника.

- Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, сформирован на основе предложений 5 федеральных и 67 региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по вакантным рабочим местам (новый перечень профессий альтернативной службы утвержденный главой Минтруда России Максимом Топилиным см. ниже), - сообщили «Комсомолке» в Минтруд России.

Всего в списке 4976 вакансий. Выяснилось, что самая востребованная рабочая профессия на сегодняшний день - оленевод. Разыскиваются 70 оленеводов в развивающиеся охотничьи промыслы на Камчатке. Ждут трактористов-машинистов и ветеринаров в возрождающихся сельхозпроизводствах. 69 рабочих зеленого хозяйства, столяров и слесарей востребованы на коммунальных предприятиях. 66 нянь и операторов стиральных машин требуются в детские реабилитационные центры и дома интернаты для престарелых и инвалидов. Должности 58 сортировщиков вакантны в отделениях Почты России от Калининграда до Якутии.

На должности служащих ищут 2 артистов балета. Их ждут в Государственном академическом театре оперы и балета в Коми и Марий Эл. В Новосибирском театре остро не хватает рабочих сцены. В России масса санитарных частей и пунктов, куда не могут заманить врачей практически всех специальностей. Призывников готовы взять на службу акушерами хоть в Республиканский перинатальный центр Карелии, хоть массажистами в Бахчисарайскую райбольницу.

Конечно, в таком роде деятельности есть и плюсы: место в общежитии, небольшая зарплата и законный отпуск.

- Желающим проходить альтернативную службу должны обратиться в военкомат письменно за полгода. Комиссия рассмотрит заявления. В прошлом году 278 призывников заявили, что действительная военная служба противоречит их убеждениям или вероисповеданию, - отметили в Минобороны России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»
Смерть Олега Табакова: футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования
Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» присужденное Стокгольмским арбитражом
Более 4 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации
Российские телеканалы изменили программу после смерти Табакова
Стало известно место прощания с Олегом Табаковым
В России более семи тысяч долгожителей
СМИ: Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы
Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России
Путин: в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка
Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества
Сотрудники СБУ нагрянули с обысками к журналистам
Немецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалиции
Макрон отметил сложность решения сирийского вопроса без России
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова
Порошенко пообещал ответить санкциями на выборы президента РФ в Крыму
Путин посоветовал британцам разобраться с делом Скрипаля перед обсуждением с РФ
Театр имени Чехова отменил все спектакли из-за смерти Табакова
ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 марта
За 2017 год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на рекордные 1,1 трлн руб
Ученые заявили, что потепление грозит эпидемией сибирской язвы