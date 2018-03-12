ЕС продлил санкции против России

12 Март 17:01 2018-03-12T23:28:27+03:00

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На очередные полгода продлил Евросоюз действие санкций в отношении нашей страны. Всего под действие нынешних ограничений попадают 38 отечественных компаний и 150 граждан России, у которых заморожены активы и запрещен въезд на территорию стран-членов союза.

Причина сохранения ограничений - "подрыв и угроза территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Собственно санкции и были введены в марте 2014 года после событий, приведших к возвращению Крыма в состав РФ.

- Если реакция с нашей стороны последует, она будет непременно опубликована, - отметила в беседе с журналистами из ФАН пресс-секретарь МИД Мария Захарова. - Над этим вопросом должны поработать эксперты.

Продление санкций было ожидаемо, ведь еще накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Россия должна вернуть Крым Киеву и полностью выполнить Минские соглашения, чтобы изменить отношение со стороны ЕС. Впрочем, санкции бьют и по самим европейцам. Например, недавно Союз фермеров Германии поддержал снятие ограничений с России, так как немецкие аграрии серьезно пострадали из-за потери отечественного рынка.

- Эти ограничения нам не вредят, наоборот, мобилизуют экономику на внедрение технологий, увеличение производства, особенно сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности, - заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. - Стране это идет только на пользу

- Продление санкций - это стандартная процедура, и не было смысла ждать их отмены, - сообщил "Комсомольской правде" замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. - Ограничения ЕС являются продолжением санкций со стороны США, хотя в долгосрочной перспективе для европейцев они не выгодны. Однако до сих пор многие представители элиты Евросоюза думают, что с помощью этих мер действительно можно заставить Россию вернуть Крым.