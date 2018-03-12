2018-03-12T19:47:22+03:00
Общество

Марк Захаров: Олег Табаков сумел превратить себя в значительную фигуру

Режиссер театра и кино, худрук «Ленкома» назвал уход своего коллеги из жизни неожиданной и невосполнимой утратой
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Марк Захаров и Олег ТабаковМарк Захаров и Олег ТабаковФото: Мила СТРИЖ
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В понедельник, 12 марта 2018 года ушел из жизни Олег Павлович Табаков. Ему было 82 года. Его знаменитый коллега Марк Анатольевич Захаров считает, теперь будет сложно даже отчасти возместить эту невосполнимую утрату.

- Я, конечно, преклоняюсь перед этой фигурой и перед его волей, его энергией и умением превратить себя из актера-травести, каким он был в начале, почти Шурик и фильмов Гайдая, он превратился в очень значительную важную фигуру, которая обладала своей аурой, которая распространяла свое влияние на весь театральный мир и сумела продолжить радостное и успешное движение Художественного театра после ухода Олега Николаевича, - считает Марк Захаров. - Он был его достойным приемником и доказал это, распространяя вокруг себя очень доброе, требовательное и очень творческое начало и созидание. У него была создана именно такая атмосфера, где рождаются талантливые ученики. Когда люди из его «Табакерки» и «МХАТа» вырастают в мастеров. Это, конечно, заслуга руководителя. Человек, который формирует климат, формирует эстетику. И сейчас я бы хотел, чтобы это был обязательно режиссер по профессии. Не успешный актер, не успешный кинодеятель, а именно театральный режиссер. Это очень трудный выбор и люди, которые будут этим заниматься, перед ними стоит очень сложная задача. И я желаю успеха в нахождении той фигуры, которая хотя бы отчасти сможет возместить эту невосполнимую утрату. Утрата очень тяжелая, неожиданная, несмотря на то, что он болел, как-то все надеялись на его жизнелюбие, жизнестойкость, на его природную энергию. Он прошел очень сложный путь и умело преодолевал все преграды, которые стояли на его пути. Начиная с «Табакерки», когда очень многие высокопоставленные лица, уже ушедшие со сцены, противились такому созиданию, созданию новой творческой лаборатории. А у него была творческая лаборатория, которая имела влияние на весь театральный процесс в стране.

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