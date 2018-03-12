2018-03-12T19:28:59+03:00
Звезды

Директор театра "Современник": «Недоброжелательные реплики зала сподвигли Михаила Ефремова ответить. Но он это сделал не от себя лично, а в образе своего героя Макса…»

На пятый день после инцидента в театре Самары, куда московские артисты приехали на гастроли, администрация «Современника» наконец дала разъяснения [видео]
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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По версии некоторых зрителей, спектакль был практически сорван. Фото: Стоян Васев/ТАССПо версии некоторых зрителей, спектакль был практически сорван. Фото: Стоян Васев/ТАСС
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В Самаре мы играли два дня. В первый день – «Не становись чужим», а на следующий – «Пять вечеров», - сделал официальное заявление директор театра Игорь Попов. - Никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второму спектаклю не было. Он прошел идеально.

Размышляя о том, что произошло на первом спектакле, могу сказать, что, с моей точки зрения, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Премьера «Не становись чужим» состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад. Эта постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании.

На афише спектакля, сделанной для Самары, был размещен крупный план Михаила Ефремова в образе его персонажа Макса – очень старого человека, к тому же малосимпатичного. Так мы пытались дать понять, что ждать от спектакля появления Михаила в привычном образе веселого и обаятельного человека не стоит. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое.

Второе. Сцена любого оперного театра – не лучшее пространство для показа драматических спектаклей. Как показала практика, требуется подзвучка для того, чтобы всему залу было слышно все, что говорят на сцене. В силу целого ряда обстоятельств на первом спектакле ее не было, что тоже является виной театра, и мы ее признаем. И хотя каждый из участников спектакля – а все они профессиональные артисты с большим опытом и хорошо поставленными голосами – старались как можно громче подавать текст, ни одного из них не было хорошо слышно, особенно тогда, когда, следуя поставленной режиссером мизансцене, они должны были произносить текст не напрямую в зал, а в сторону или отвернувшись от него.

Физическая невозможность все, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные, реплики, призывающие артистов говорить громче. Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса, персонажа, как я уже говорил, малоприятного. Безусловно, опытному артисту не стоило этого делать. Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией.

7 марта на гастролях «Современника» в Самаре, которые проходили на сцене Театра оперы и балета, имел место инцидент, получивший широкую огласку. Фото: Стоян Васев/ТАСС

7 марта на гастролях «Современника» в Самаре, которые проходили на сцене Театра оперы и балета, имел место инцидент, получивший широкую огласку. Фото: Стоян Васев/ТАСС

Как бы там ни было, факт остается фактом: пусть и в конфликтной ситуации, но спектакль состоялся, он был доигран до конца и значительной частью зрителей был понят.

Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем «Пять вечеров» смогли исправить негативное впечатление от гастролей театра».

Напомним, 7 марта на гастролях «Современника» в Самаре, которые проходили на сцене Театра оперы и балета, имел место инцидент, получивший широкую огласку.

Играли спектакль «Не становись чужим» по пьесе «Возвращение домой» английского драматурга Гарольда Пинтера

По версии некоторых зрителей, спектакль был практически сорван (хотя и доигран до конца). Из зала неоднократно выкрикивали зрители, что нужно говорить громче. В ответ на это исполнитель главной роли Михаил Ефремов вступил с ними в прямой диалог, используя в том числе обсценную лексику.

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