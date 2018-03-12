2018-03-12T19:15:30+03:00
Политика

Владимир Путин: Миф о вечно депрессивном состоянии российского сельского хозяйства всё! Уже никому не интересен!

Президент посмотрел на лучшие сорта пшеницы и сравнил разведку с выращиванием хлеба [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Путину показали некоторые из достижений института. Фото: Михаил Метцель/ТАССПутину показали некоторые из достижений института. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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На входе в Национальный центр зерна имени Павла Лукьяненко в Краснодаре висели памятная табличка с профилем знаменитого селекционера и плакат с напоминанием, что в воскресенье выборы президента. Владимир Путин, осматривая результаты работы краснодарских ученых, сильно интересовался первым и совершенно не вспоминал про второе.

- Мы теперь понимаем, что поставленная задача — урожай в 150 миллионов тонн зерна в год, совершенно реальна, - рассказывала президенту в теплице, где по пояс колосилась пшеница одна из сотрудниц института. - Наши сорта сейчас лучшие в мире, и за границей это тоже хорошо понимают.

На груди у нее сверкала звезда Героя труда Кубани, но звучало это все равно фантастически.

- Я помню, как в начале 2000-х урожай был 64 миллиона тонн, - сказал Путин. - И помню, как я радовался, что этого хватит, чтобы покрыть наши собственные нужды, не надо ничего закупать. А сейчас мы крупнейшие экспортеры.

Путину показали некоторые из достижений института — озимый горох, безгашишную коноплю, сорта пшеницы, подходящие для климата разных регионов, и загадочный тритикале — гибрид ржи и пшеницы.

- А где его используют? - заинтересовался диковиной глава государства.

Оказалось, что в основном тритикале идет на корм скоту, но может использоваться и при выпечке некоторых сортов хлеба.

Фермеры Краснодарского края пожаловались президенту на сложность конкуренции с агрохолдингами в тендерах за землю: выиграть у них просто нереально.

- Мы это обсудили по дороге с министром сельского хозяйства, - сказал Путин, приехав через час на форум сельхозпроизводителей.

Один из фермеров, говоря о свое работе, рассказал, что поставляет молоко на Кореновский молокозавод.

- Самое вкусное мороженое, - вспомнил Путин. - Я его часто ем.

Таким образом он наконец встретился лицом к лицу с человеком, с которого начинается его любимое мороженое.

На выходе из теплицы к Путину бросился корреспондент Би-Би-Си, ему виды на российский урожай были неинтересны, у него была свои задачи.

- Несет ли Россия ответственность за отравление Скрипаля? - спросил журналист.

- Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать, - пожал плечами Путин.

На форуме тем временем обсуждали другое — насколько сильно помогли России санкции и что будет, когда их все-таки отменят.

- Наше с вами предыдущее интервью касалось истории нелегальной разведки, а тут вдруг сельское хозяйство, - приветствовал президента телеведущий Сергей Брилев, который вел заседание форума.

- Зачем нам разведка, если хлеба не будет, - отреагировал Путин. - Хлеб есть - можно и разведкой позаниматься.

Хлеб, впрочем, в стране был и даже с избытком. Более того вопрос стоял уже не столько о битве за урожай, а о следующем шаге — битве за переработку.

- Миф о вечно депрессивном состоянии российского сельского хозяйства всё! Уже никому не интересен! - поздравил собравшихся в зале президент. - Отрасль стала привлекательной для инвестиций, здесь создаются новые рабочие места. По сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос, страшно называть такую цифру, в 16 раз. Просто удивительно! Сегодня он на треть превышает доходы от экспорта вооружений и военной техники.

Путин посетил селекционную теплицу зерна в Краснодаре.Президенту рассказали, как проходит селекция новых гибридов зерновыхДмитрий СМИРНОВ

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