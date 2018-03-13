Кто остался без кокаина благодаря операции спецслужб в Аргентине

СЕГОДНЯ 01:09 2018-03-13T02:43:23+03:00

- Нет, в Россию я это посылать не буду. Говорят, не пользуется спросом... Фото: кадр из фильма

Эксперт рассказал «Комсомолке», почему не надо доверять версии о том, что наркотик предназначался для увеселения футбольных болельщиков на предстоящем Чемпионате мира

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Скандальная история с огромной, почти на 400 кг, партией кокаина, обнаруженной на территории российского посольства в Аргентине, вызвала множеств вопросов. «Комсомолка» выяснила, кому мог предназначаться этот наркотик, насколько он опасен и широко ли распространен в России.

ЧЕМ ПУДРИТЬ НОСИК

Это громкое дело началось с того, что завхоз посольства РФ в Аргентине обнаружил в одном из помещений 12 чемоданов с кокаином. Еще в декабре 2016-го. О находке стало известно спецслужбам двух государств. Кокаин заменили мукой, установили прослушку, маячки и отправили в Россию. В результате в обеих странах задержано как минимум 5 человек, в том числе и бывший работник посольства.

Одна из загадок следствия - куда столько? Для России кокаин - экзотика. Большинству населения он знаком лишь по голливудским боевикам, где воротилы мафии, скрутив стодолларовую бумажку, лихо втягивают через нее полоску белого порошка - дорожку. А их подруги ходят в дамскую комнату «попудрить носик». Да, этот расхожий термин имеет прямое отношение к кокаину. Не скажет же дама «пойду нюхну».

У нас в стране такое удовольствие не каждому по карману. Лишь около 2% наркоманов нюхает это зелье. Грамм (смертельная доза если принять сразу) стоит 7 - 10 тыс. руб. Это не самого высокого качества. В Штатах он в разы дешевле.

- Значительную часть в цене составляют транспортные расходы. В России стоимость возрастает в десятки раз, - сказал КП генерал ФСБ Александр Михайлов.

По мере продвижения по торговой цепочке снежок разбавляют. Смесь, в которой содержится 40% чистого продукта, считается весьма качественной. Обычно же у уличных дилеров концентрация раза в 4 ниже. Самая популярная разбавка - ледокаин, известное обезболивающее, заморозка. Возникающее при употреблении такой смеси ощущение онемения слизистой носа барыги выдают за показатель натуральности продукта: «Чистый кокс, чувак!»

ПОПАСТЬ В РОССИЮ

Главный производитель кокаина - Колумбия. Но есть плантации коки и в других странах Южной Америки.

- Через Аргентину - достаточно редкий путь, - сказал КП бывший сотрудник Госнаркоконтроля генерал Николай Карташов. - Были поставки из Колумбии, Эквадора, Доминиканской Республики, Никарагуа, Венесуэлы...

В Россию кокаин из Южной Америки попадает тремя путями. Сначала - в Испанию или Португалию и далее - через Прибалтику. Второй поток - с Украины, через порт в Одессе. Третий - напрямую. Так, несколько лет назад был перекрыт трафик из Эквадора в порт Петербурга. Кокаин везли в ящиках с бананами. А в начале 90-х, вспоминает Михайлов, силами тогда еще КГБ в Питере же взяли тонну кокса - в банках из-под тушенки.

КОМУ КОКОСЫ?

- Потребляет этот наркотик в основном творческая интеллигенция, бизнесмены и близкая им по доходам и образу жизни часть чиновничества, - говорит Михайлов. - Всего на учете в стране сейчас состоят 600 - 800 тыс. наркозависимых. А зарегистрированных кокаиновых - официально человек 70. Конечно, на самом деле больше. Но такие люди не обращаются в официальные учреждения. Они проходят лечение за границей либо в закрытых клиниках и не попадают в официальный учет.

Кокаин (он же кокс, кокос, снежок) наиболее распространен в крупных городах, особенно в Москве.

Назначение «аргентинской» партии пока точно неизвестно. По мнению Михайлова, не исключено, что планировался транзит в другие страны - слишком это крупная партия для России.

Версию о том, что кокаин предназначался для увеселения футбольных болельщиков на предстоящем чемпионате мира, генерал отметает.

- Перед крупными мероприятиями, когда спецслужбы усиливают активность, наркодилеры, наоборот, прижимают уши и сидят тихо - зачем рисковать на ровном месте? - говорит Михайлов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Цена изъятого в Аргентине кокса - это полугодовой бюджет Липецка

Ежегодно в России арестовывается 60 - 70 кг кокаина.

- Считается, что спецслужбы изымают 10 - 15% имеющихся наркотических веществ, - говорит Михайлов. - Исходя из этого, можно оценить объем рынка.

Если задержанная в Аргентине партия в 400 кг оценивалась более чем в 50 млн. долларов, то, сделав нехитрые вычисления, российский рынок можно оценить в 100 млн. «зеленых». Или 6 млрд. рублей в год. Для сравнения, это чуть меньше половины годового бюджета такого областного центра, как, например, Липецк. Но для наркобизнеса - капля в море. Российский рынок всех наркотических препаратов оценивается более чем в триллион рублей.

ЗВОНОК МЕДИКУ

Главврач наркологической клиники Даниил ПЕТРОВ:

Антидепрессанты и кокаин - это несовместимо

- Кокаин называют элитным наркотиком - не только из-за высокой цены, но и потому, что к нему якобы нет привыкания. Так ли это?

- Это мощный стимулятор, от него может не быть таких тяжелых последствий, как от опиатов и синтетики. Но вред здоровью и зависимость очевидны.Часто говорят, что это наркотик выходного дня, что с понедельника «все в норме». Но это в начале. А потом человек приходит к марафонам на 4 - 5 дней, постоянно на взводе, не спит - наступает физическое и психическое истощение. Возникает чувство тревоги, панические атаки, депрессия...

- А ломка?

- Болей в суставах, вытягивания мышц, судорожных подергиваний, как в результате приема опиатов, этого нет. Могут присутствовать излишнее потоотделение, специфический насморк. Но главная опасность в том, что кокаин требует постоянного употребления. Частота увеличивается. Доходит до 3 - 5 доз в день. Остановиться невозможно.

- А эти люди сами ощущают себя больными?

- Хороший вопрос... Употребляющие кокаин долгое время продолжают работать, ведут активную жизнь, в общем, не ощущают социальных потерь. Поэтому крайне сложно такому человеку объяснить, что у него началась зависимость.

- Как же они тогда попадают к врачу?

- Приходят с жалобами на те же панические атаки, депрессивные состояния. Выясняешь образ жизни. И объясняешь, откуда на самом деле проблема. Пить антидепрессанты и продолжать привычный кокаиновый образ жизни - это несовместимо.

Сколько в стране наркомановФото: Дмитрий ПОЛУХИН

7 признаков, как распознать наркомана

✓ Повышенная активность, как правило, в моменты употребления. Появляются смешливость, неусидчивость. Человек рвется куда-то пойти. А после окончания действия вещества - наоборот: апатия, расслабленность. Хочется спать, плохой аппетит.

✓ Расширенный значок с замедленной реакцией. Если обычный человек закроет глаза, а потом откроет, зрачок сначала будет широким, потом резко сожмется. Здесь этого может не происходить.

✓ Обращайте внимание на глаза. У наркоманов белки всегда с красными прожилками мелких сосудов.

✓ У кокаинозависимого вырабатывается неконтролируемая привычка пошмыгивать носом и вытирать его указательным пальцем.

✓ В носу возникает сухость. Слизистая разрушается. В результате - носовые кровотечения. Чаще слабые, но иногда и сильные.

✓ Светобоязнь. Зрачки быстро устают от дневного света. Вот не носил никогда человек темные очки, а тут стал носить.

✓ Смена образа жизни. Человек тратил деньги на развлечения, поездки и вдруг - перестал. Потому что все уходит на наркотик.