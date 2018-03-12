Есть сюжет про балет

12 Март 19:47 2018-03-12T19:49:41+03:00

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17 марта исполнится 80 лет со дня рождения Нурееву, которого по праву называют одним из лучших танцовщиков в истории. Звезда советского балета, в 1961 году он остался в Париже и попросил политического убежища (кстати, умер Нуреев спустя 32 года там же, в Париже). Как бы ни относились к Нурееву в те годы, талант его вряд ли кто-то рискнет поставить под сомнения. Не только танцор, но и сделавший неплохую карьеру в Голливуде актер, он всегда привлекал интерес зрителей всего мира. Неудивительно, что юбилей артиста телеканалы не могли оставить без внимания.

17 марта мы увидим документальный фильм «Танец к свободе» (Культура, 21:50), в котором будут реконструированы парижские события 61-го года. Еще одна документальная лента - «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» - будет показана на следующий день 18 марта на канале ТВ Центр в 10.30. Ну а вечером того же дня в цикле «Шедевры музыкального театра» зрителям будет предложен балет "Дон Кихот" («Культура», 22.30), в котором Нуреев выступил в качестве хореографа.