Наши сети притащили Паука

12 Март 20:25 2018-03-12T20:25:57+03:00

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В течение 15-ти лет жестокие продюсеры уволили двух исполнителей роли Спайдермена: сначала пострадал Тоби Магуайр, отработавший в паучьем костюме три фильма, затем в отставку отправили Эндрю Гарфилда, снявшегося в двух картинах.

Новым паучком стал Том Холланд, для которого прошлогодний фильм «Человек-паук: Возвращение домой» стал формально первым. Правда, предварительно парня «обкатали» в картине «Первый мститель: Противостояние», где Том мелькнул в числе других супергероев «Марвел». Конопатый ирландец ожидания оправдал - его первый большой паучий фильм принес в прокате почти $900 миллионов. Теперь он надолго прописался в супергеройской компании - в продюсерских планах значатся как отдельные картины про Спайдермена, так и появление Человека-паука в «сборных» фильмах о Мстителях.

СТС, 18 марта, «Человек-паук. Возвращение домой», 21.00