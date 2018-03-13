Финалистка «Миссис Россия 2017», задержанная за продажу подруги в секс-рабство, тренировала детей в Подмосковье

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-13T16:52:38+03:00

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Задержание 22-летней Ксении Стариковой стало настоящим шоком для ее родных и близких. Молодая мама, финалистка конкурса красоты «Миссис России Мира 2017», мастер спорта по художественной гимнастике — и вляпалась в такую историю. Напомним, 1 марта в аэропорту Домодедово полицейские задержали двух девушек из Подмосковья — Ксению и ее 19-летнюю подругу Татьяну Петрову. По версии следствия, девушки пытались продать в сексуальное рабство на Ближний Восток свою 18-летнюю знакомую. Клиента нашли в соцсетях — правда, все это время под видом арабского шейха с ними переписывались сотрудники полиции... Как только "продавцы" получили 1,5 млн рублей (на самом деле — денежную «куклу»), на их запястьях застегнули наручники. Ксении доставили в СИЗО, где она по сей день ждет суда (максимальное наказание за торговлю людьми — до шести лет за решеткой), а Татьяну отпустили под домашний арест. Ей, как полагают оперативники, была отведена роль второй скрипки, кроме того, девушка активно сотрудничает со следствием.

19-летняя Татьяна в соцсетях демонстрировала красивую жизнь.Фото: !соцсети

К слову, обе подозреваемые — модельной внешности: стройные ноги, длинные волосы, пухлые губы. В инстаграме Тани (Ксюша свою страницу уже удалила) — фото с вечеринок, путешествий, меха, красивые платья… Может, поэтому пользователи соцсетей пришли к выводу, что девушки зарабатывают на жизнь эскортом, фактически — интим-услугами.

- Да когда ей было тем эскортом-то заниматься? Дочь четвертый год в Москве. На первом курсе были проблемы с ногами, ходила на костылях. На втором вышла замуж и готовила борщи своему мужу, на третьем забеременела и родила ребенка, - рассказал «Комсомолке» отец Ксении Юрий Стариков, полковник МВД в отставке. - Беременная эскортница — смешно даже! Она хорошая дочь, хорошая мать. С пяти лет занималась художественной гимнастикой, всегда мечтала тренировать детей. И в прошлом году наконец устроилась на работу, готовила юных гимнасток. Ей как ни позвонишь: «Детей везу». Все сама, одна, никогда не жаловалась и денег не просила. Муж ее давно бросил, деньгами не помогал. Он дочку увидит — даже не узнает. Сейчас мы забрали внучку к себе во Владимир. Это все большое потрясение для нашей семьи. Ксюша в СИЗО, мы ее даже не видели. Досталось и жене — она сотрудница полиции, сейчас по ней проводится служебная проверка.

Из-за модельной внешности Татьяны пользователи соцсетей приписали ей работу в эскорте.Фото: !соцсети

Ксения с дочкой Аделин, которой сейчас 1 год и 3 месяца, жили в ближайшем Подмосковье в съемной «однушке». Пока Старикова работала, с девочкой сидела няня.

- Я приходила к трем часам, когда Ксения Юрьевна уезжала на работу, уходила после 20.00, - рассказала женщина. - И так все будние дни, в субботу - с 10 до 14. Дом у них нормальный, ребенок сыт, одет-обут, ухожен. На ночь с малышкой я никогда не оставалась. Только 1 марта, когда их задержали. Уходя на работу, она предупредила, что задержится . Я говорю: «Хорошо, тогда я заберу Аделин к себе, а вы уже от меня». Около девяти вечера я начала волноваться — ее нет, оба телефона отключены. Я не знала, что думать! В итоге написала ее родителям, и через сутки они приехали за внучкой. Тогда я все и узнала. До сих пор не пойму, как это случилось - она производила такое хорошее впечатление…

В прошлом году Ксения заняла 13-е место в конкурсе красоты "Мисс России Мира".Фото: ! Соцсети

Как выяснила «КП», Ксения Старикова работала тренером - преподавала художественную гимнастику в одной из школ города Химки. Родители, которые водили к ней своих детей, отзываются о Стариковой как о профессионале своего дела.

- За месяц мы платили 5000 рублей - спортшколе, а не Ксении Юрьевне, - сообщил «КП» Владислав Желтов, отец одной из воспитанниц. - Занятия трижды в неделю - от двух до четырех часов каждое. Моя дочь занималась с сентября, за это время ребенок научился делать весь комплекс упражнений: поперечный, продольный шпагаты, любую растяжку. Дважды становилась призером соревнований — занимала 1 и 3 место. Однажды во время подготовки к соревнованиям Ксения Юрьевна сказала детям выполнять уголок — лежа на спине, поднять ноги и тянуться руками к носочкам. А сама отвлеклась, обсуждая с коллегами подготовку. У деток уже ноги дрожат, а они все тянут. Я им говорю: «Дети, опустите ножки, хватит». А они в ответ: «Пока нам тренер команду не даст, мы ноги не опустим». За 21 год службы - я офицер, служил в МЧС - я видел только одного такого сильно руководителя. Как человек она всегда была простая: приезжала на занятия на какой-то старенькой иномарке, одевалась как провинциалка. Чтобы пальцы веером — никогда. Да что там говорить - у нас есть родители, которые три часа тратили на дорогу, чтобы заниматься у Стариковой. Мы для себя решили: как бы там ни сложилось, мы готовы и дальше доверять этому тренеру своих детей.

Кроме того, родители воспитанниц уже написали коллективное письмо в поддержку Ксении Стариковой. Свои подписи под ним оставили 12 человек.

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