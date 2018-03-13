2018-03-13T21:32:02+03:00
Политика

Всех под одну гребенку Гаусса не причешешь

Оппозиция пытается подменить наблюдателей на избирательных участках формулой позапрошлого века
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Никакой Гаусс наблюдателей на избирательных участках не заменитНикакой Гаусс наблюдателей на избирательных участках не заменитФото: Иван МАКЕЕВ
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Одним из самых популярных лозунгов протестов на Болотной когда-то был плакат «Чурову не верим! Верим Гауссу!». Речь о Карле Фридрихе Гауссе, немецком математике, механике, астрономе и физике XIX века. Одним из главных его достижений была формулировка «нормального закона распределения». Его еще называют законом Гаусса - Лапласа, или законом нормально распределения ошибок.

Его суть в том, что если построить кривую тех или иных процессов, у которых не определен конкретный результат, наибольшее число результатов будет стремиться к среднему значению. Кривая эта имеет форму колокола, показывающего, какие случайные явления будут наиболее частыми. Оппозиция взяла на вооружение этот закон и его трактовку российского физика и политгеографа Шпилькина в применении к выборам. Он объявил, что результаты голосования в России не совпадают с кривой Гаусса, а потому сфальсифицированы.

С этой гипотезой Шпилькина - Гаусса представители оппозиции и общественной ассоциации «Голос», которая, как известно, «борется за честные выборы», пришли на прошлой неделе сначала в Общественную палату, а потом и в Совет по правам человека при президенте. И были разбиты в пух и прах, поскольку нельзя сухую теорию поверять зеленеющим древом жизни. И Гаусс к выборам неприменим.

В своих утверждениях они базировались на аргументе Шпилькина: «Российское общество находится в однородном информационном поле, созданном телевизором, и мало различается по воспитанию и образованию». Но столичная и сельская молодежь, например, все-таки отличны и в социальном поведении, и в уровне образования, и еще в десятках других критериев. Если та же молодежь неоднородна внутри своей группы, то можно только предполагать, как она отличается от старшего поколения. Которое тоже отличается внутри себя.

- Кривой Гаусса можно описать идеальную систему в уникальных условиях, что не имеет к реальному социуму никакого отношения, - рассказал «КП» доктор физико-математических наук, профессор кафедры квантовой механики физического факультета Петербургского университета Валерий Марачевский. - А параметры изменяются и от города к селу, и от одной местности к другой.

- Гауссово распределение относится к случайным событиям. Мы сыплем песок, монетки подбрасываем, кидаем кости, - тут кривая Гаусса применима, - поддерживает его доктор политических наук Сергей Володенков. - А люди свой выбор делают не подбрасывая монетки, не случайно, а осознанно.

- Можно сказать, что кривая Гаусса применима к объективным явлениям, но бесполезна там, где есть субъективная мотивация, где решения принимаются разумом? - уточняю я. - Где выбор осуществляется с учетом места проживания, достатка, образования, доступности источников информации и т. д.?

- Абсолютно верно, - солидарны со мной оба ученых.

Так что, господа, никакой Гаусс вам наблюдателей на избирательных участках не заменит. И не пытайтесь. Или у вас с наблюдателями дефицит? И вы их решили заменить одной формулой XIX века?

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