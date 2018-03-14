2018-03-14T00:52:04+03:00
Происшествия

В московском регионе ликвидировали перевалочную базу террористов

60 граждан Средней Азии были задержаны при оформлении поддельных документов для вылета в Сирию и Ирак [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Во время обысков по 17 адресам следователи обнаружили десятки оригиналов и копий паспортов иностранных государствВо время обысков по 17 адресам следователи обнаружили десятки оригиналов и копий паспортов иностранных государств
Изменить размер текста:

Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли деятельность этнической преступной группы, которая организовала канал нелегальной переправки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в Сирию и Ирак.

"В рамках возбужденного следственной частью Управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу уголовного дела, были установлены три лаборатории, где злоумышленниками изготавливались поддельные документы. Изъята оргтехника, компьютерное оборудование, более 200 бланков регистраций по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан", - сообщила "Комсомолке" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России совместно с ФСБ России пресечен канал организации незаконной миграции.. Изъята оргтехника, компьютерное оборудование, более 200 бланков регистраций по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан.

Как стало известно "КП", на перевалочную базу террористов в столичном регионе сотрудники полиции вышли после задержания в аэропорту ряда граждан Средней Азии с национальными паспортами, в которых оказались фальшивые печати и отметки о пересечении государственной границы.

"Деятельность этнической преступной группы заключалась в организации устойчивого канала нелегальной переправки сторонников терроризма в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций. В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан", - отметили в ЦОС ФСБ России.

Во время обысков по 17 адресам следователи обнаружили десятки оригиналов и копий паспортов иностранных государств и существенные суммы денежных средств, которые были собраны с мигрантов за услуги. Сейчас оперативники разыскивают хозяев этих документов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с химоружием
Москва официально запросила у Лондона объяснения угроз кибератак
Трамп готов осудить «Россию или кого угодно», кто виновен в отравлении Скрипаля
В Интернете опубликован трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Памфилова: Навальный «сел в большую лужу»
Главы генеральных штабов РФ и США обсудили ситуацию в сирийской Восточной Гуте
ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ* из Москвы на Ближний Восток
Посольство РФ направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
СМИ: Белый дом уволил заместителя госсекретаря из-за заявления в связи с отставкой Тиллерсона
Роскомнадзор пообещал зеркальный ответ в случае отзыва лицензии у RT в Великобритании
В Лондоне умер подельник Березовского Николай Глушков
Захарова: Ни одно британское СМИ не продолжит работу в России, если Лондон закроет RT
Минюст РФ пополнил список нежелательных организаций немецкой и литовской НКО
СМИ: Личный помощник Трампа мог быть уволен из-за подозрений в финансовых преступлениях
МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»
Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео
Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге
В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны
ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку
СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте