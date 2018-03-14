В московском регионе ликвидировали перевалочную базу террористов

СЕГОДНЯ 00:38 2018-03-14T00:52:04+03:00

Во время обысков по 17 адресам следователи обнаружили десятки оригиналов и копий паспортов иностранных государств

60 граждан Средней Азии были задержаны при оформлении поддельных документов для вылета в Сирию и Ирак [видео]

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Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли деятельность этнической преступной группы, которая организовала канал нелегальной переправки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в Сирию и Ирак.

"В рамках возбужденного следственной частью Управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу уголовного дела, были установлены три лаборатории, где злоумышленниками изготавливались поддельные документы. Изъята оргтехника, компьютерное оборудование, более 200 бланков регистраций по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан", - сообщила "Комсомолке" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России совместно с ФСБ России пресечен канал организации незаконной миграции.. Изъята оргтехника, компьютерное оборудование, более 200 бланков регистраций по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан.

Как стало известно "КП", на перевалочную базу террористов в столичном регионе сотрудники полиции вышли после задержания в аэропорту ряда граждан Средней Азии с национальными паспортами, в которых оказались фальшивые печати и отметки о пересечении государственной границы.

"Деятельность этнической преступной группы заключалась в организации устойчивого канала нелегальной переправки сторонников терроризма в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций. В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан", - отметили в ЦОС ФСБ России.

Во время обысков по 17 адресам следователи обнаружили десятки оригиналов и копий паспортов иностранных государств и существенные суммы денежных средств, которые были собраны с мигрантов за услуги. Сейчас оперативники разыскивают хозяев этих документов.