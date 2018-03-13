Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в НХЛ

СЕГОДНЯ 10:40 2018-03-13T10:49:00+03:00

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Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил очередной рекорд. Он отпраздновал юбилей, забросив свою 600-ю шайбу в заокеанской карьере. К 24-й минуте матча против "Виннипега" он забросил две шайбы, дойдя до отметки в 600 голов в своей карьере в НХЛ - в Вашингтоне россиянин играет с 2005 года.

"Вашингтон" в овертайме добился победы со счетом 3:2 над "Виннипегом". Овечкин же стал 20-м игроком в истории НХЛ, кто пересек отметку в 600 шайб. И четвертым, кому это удалось сделать меньше чем за 1000 матчей. 600-й точный бросок Ови пришелся на его 990-й поединок в лиге. Быстрее это удалось сделать лишь Уэйну Гретцки (718 игр), Марио Лемье (719) и Бретту Халлу (900).

Овечкин дважды отличился в матче против "Виннипега".Фото: REUTERS

После матча Овечкин поделился своими впечатлениями от нового достижения в заокеанской карьере:

- Когда ты достигаешь таких больших отметок, это не может не радовать, но всегда хочется большего. Быть в числе 20 игроков, которым покорился этот рубеж, - очень почетно для меня. Сейчас я буду наслаждаться моментом, но завтра вернусь к работе, - приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне Овечкин - лучший снайпер лиги с 42 заброшенными шайбами. 41 точный бросок у 19-летнего финна из "Виннипега" Патрика Лайне. На фоне этого успеха Овечкин, забросивший дважды в победной игре против "Виннипега", был назван первой звездой игрового дня в НХЛ. Вторым стал вратарь Марк-Андре Флери из "Вегаса", а третьим - форвард "Коламбуса" Александр Веннберг.