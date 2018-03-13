"Кинотавр" открывает "Безграничные возможности"

СЕГОДНЯ 15:02 2018-03-13T15:08:51+03:00

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В рамках нового социального проекта “Безграничные возможности” с 16 по 25 марта 2018 года на трех площадках Москвы (Центр документального кино, кинотеатры "Каро 11 Октябрь" и "Космос") будут показаны фильмы-лауреаты 28-го “Кинотавра”: “Аритмия” Бориса Хлебникова, “Блокбастер” Романа Волобуева, “Жги” Кирилла Плетнева, “Заложники” Резо Гигинеишвили, “Голова. Два уха” Виталия Суслина, “Теснота” Кантемира Балагова, а также альманах, в который войдут победители конкурса “Кинотавр. Короткий метр”.

Инклюзивный кинофестиваль «Безграничные возможности» - не имеющее аналогов мероприятие на культурной карте Москвы. Кинематограф считается одним из самых доступных видов развлечения, сейчас он становится доступным и для людей с проблемами слуха и зрения, до сих пор полностью выключенных из культурного процесса. Адаптация новых российских фильмов для показа в рамках проекта реализована через современные технологии тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования.

Расписание показов

16 марта "Теснота", ЦДК, 19:00

17 марта "Блокбастер", «Космос», 16:00

18 марта, "Жги!" «Космос», 14:00

альманах "Кинотавр. Короткий метр" «Космос», 16:00

23 марта кинофильм "Голова два уха" «Октябрь», 19:00

24 марта "Заложники" «Космос», 14:00

альманах "Кинотавр. Короткий метр" «Космос», 16:00

25 марта "Аритмия" «Космос», 16:00.