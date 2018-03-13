2018-03-13T15:28:50+03:00
Политика

«План перевыполнили»: на выборы президента зарегистрировано более 140 тысяч наблюдателей

Подготовкой общественников занималась Общественная палата России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Общественная палата (ОП) РФ зарегистрировала более 144 тысяч человек, которые на выборах президента 18 марта 2018 года примут участие в качестве независимых наблюдателей. 13 марта об этом сообщил секретарь организации Валерий Фадеев на брифинге, посвященном результатам второго этапа мониторинга нарушений избирательного законодательства.

- Задачей было подготовить около 100 тысяч, но мы перевыполнили план и сейчас готовы к работе 144 тысячи наблюдателей, — отметил секретарь ОП. - Это беспрецедентно, что такое количество неполитизированных активистов готово участвовать в выборах в качестве наблюдателей.

Валерий Фадеев отметил, что все эти люди не состоят в каких-либо политических организациях. Общественники добровольно и бесплатно будут следить за чистотой голосования на выборах (деньги получат только наблюдатели от партий), прошли специальное обучение, в том числе с экспертами Центризбиркома и юридическими сообществами.

Причем, как уточнил руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов, количество наблюдателей от Общественной палаты может еще увеличиться. Люди продолжают обращаться с желанием участвовать в выборах в качестве независимых наблюдателей.

- Я думаю, к выборам мы за 150 тысяч наблюдателей наберем, — предположил Александр Точенов. - Мы не ожидали, что будет столько активных граждан, добровольцев. Это большая армия. Люди хотят формировать власть. Меняется гражданское общество.

Эксперт отметил, что активное желания населения выступить независимыми наблюдателями говорит о положительных изменениях в гражданском обществе и глубоком осознании избирательных прав.

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