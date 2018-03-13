2018-03-13T16:34:22+03:00
Спорт

Очередь за билетами на сайте ФИФА составляет несколько часов

Во вторник, 13 марта, стартовал очередной этап продаж билетов на ЧМ-2018
Сергей КИРИЛЛОВ
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Интерес к чемпионату мира в России колоссальныйИнтерес к чемпионату мира в России колоссальныйФото: REUTERS
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Сегодня, 13 февраля, на официальном сайте ФИФА (ru.fifa.com) возобновились продажи билетов на чемпионат мира по футболу в России. Но если на первых двух этапах заявки участвовали в случайном розыгрыше, то теперь билеты можно приобрести он-лайн.

Это теоретически. Потому что в первый день прорваться на сайт удалось далеко не всем. А происходит это так: пройдя регистрацию, или зайдя в раздел «мои заявки» уже по существующему аккаунту, вы попадаете в очередь ожидания. Вчера на сайте эта очередь растянулась на несколько часов. При этом, вы не можете на долго отойти от компьютера - ведь если вам дали допуск, то у вас есть всего 10 минут на покупку. Если же выйти с сайта, то вам придется все делать заново и вас поставят в конец очереди.

Через какое-то время очередь, вероятно, рассосется, но останутся ли места на интересные матчи? Словом, интерес к чемпионату мира в России колоссальный. Как сообщает сайт ФИФА, только на предыдущих этапах продаж было запрошено почти 5 миллионов билетов. При этом более половины заявок было подано российскими болельщиками, которые запросили 2 503 957 билетов. На втором месте идут поклонники действующих чемпионов мира - сборной Германи (338,414), далее фанаты Аргентины (186,005), Мексики (154,611), Бразилии (140,848), Польши (128,736), Испании (110,649).

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