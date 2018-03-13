Применил силу к сотруднику Аэрофлота? В тюрьму!

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-13T16:10:10+03:00

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Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за нападение на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в Шереметьево. В обоих случаях деструктивные действия последовали после опоздания на посадку.

«5 марта пассажирка рейса SU2108 Москва — Вильнюс М.Шенгелия пришла на посадку уже после ее завершения, - сообщается в пресс-релизе Аэрофлота. - Получив законный отказ в посадке на борт, она проявила агрессию по отношению к работникам авиакомпании — высказывалась в резкой форме, после чего применила грубую силу: сорвала с форменной одежды сотрудницы Аэрофлота пропуск и ударила ее по голове.»

К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции. На данный момент, по сообщению авиакомпании, линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево проводит проверку по факту данного инцидента.

8 марта произошла похожая история.

«Пассажирка рейса SU2594 Москва — Мюнхен Л.Кочеткова явилась на посадку также с опозданием, - читаем сообщение Аэрофлота. - После того как сотрудница авиакомпании отказала госпоже Кочетковой в посадке на борт и разъяснила порядок действий в сложившейся ситуации, пассажирка нанесла ей тяжелые удары телефоном по лицу, шее и голове. Особенно неприятную окраску этому инциденту придает то, что он произошел в день, когда все женщины мира отмечают свой праздник.»

У пострадавшей были диагностированы ушибы мягких тканей головы и лица. Как уточняет авиакомпания, линейным управлением МВД России в аэропорту Шереметьево рассматривается вопрос о привлечении Л.Кочетковой к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Аэрофлот подчеркивает намерение последовательно вести борьбу с любыми случаями ненадлежащего поведения пассажиров по отношению к работникам авиакомпании, в том числе путем привлечения к уголовной ответственности. Также Аэрофлот напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат право включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки. Если бы эта норма уже вступила в силу, эти пассажиры несомненно были бы внесены в «черный список».