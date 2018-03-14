На Таганрогском авиазаводе отравили всех юристов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-14T01:34:24+03:00

Инженеру-конструктору Константину Колесникову 32 года. Спортсмен, на здоровье отродясь не жаловался. И вдруг неожида слег

«Комсомолка» разбирается, что может скрываться за громким скандалом на оборонном предприятии

Изменить размер текста: A A

12 марта в Таганроге Ростовской области полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении двух и более лиц». Но за этими сухими формулировками скрывается история покруче детективаных романов самой Агаты Кристи.

ЯД ДЛЯ ИНЖЕНЕРА

Таганрогский авиационный научно-техническом комплекс имени Г.М. Бериева, открыли еще в 1934 году. На предприятии работает семь тысяч человек. Здесь разрабатывают новую авиационную технику. Завод выпускает самолеты-амфибии Бе-200ЧС для МЧС России и самолеты специальных авиационных комплексов для Минобороны. В общем, организация серьезная, с жесткой пропускной системой. И чужаку пробраться сюда почти невозможно. И на тебе...

Инженеру-конструктору Константину Колесникову 32 года. Жена, двое детей. Спортсмен, на здоровье отродясь не жаловался. И вдруг неожида слег. Острая боль в животе, тошнота. Колесников отправился в поликлинику. Ему дали больничный, сделали анализы. Но они ничнего особенного не показали. Через некоторое время инженер вышел на работу. И снова слег. Опять больничный и ничего странного в анализах. За два месяца Константин был на больничном четыре раза и врачи не могли определить, что же происходит с молодым человеком. В конце концов у него почти пропало зрение, стали пучками вылезать волосы, отказывали мышцы.

ЧП произошло на заводе, где собирают самолеты. Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

- Я не мог ходить, пришлось купить инвалидное кресло, - жалуется инженер.

Но самое странное в том, что дома ему становилось лучше, а как выйдет на работу снова через несколько дней случается напасть.

Разочаровавшись в бесплатной медицине, Колесниковы стали приглашать врачей на дом. И одна из докторов посоветовала сдать еще один анализ — на таллий.

- Какой таллий, почему? - удивился больной

- Лишним не будет, -загадочно глядя на пациента, ответила врач, - уж больно симптомы странные.

Результаты пришли уже после новогодних каникул. Константин, к тому времени почти не видел и попросил прочитать заключение жену.

- Тут красным выделено. У тебя таллия 769 микгрограмма.

- Это много или мало?

- А вот... При концентрации больше 100 возможно проявление токсического эффекта, - растерянно зачитала Елена Колесникова.

И все встало на свои места. Оказывается в течение нескольких месяцев конструктора планомерно травили...

За два месяца Константин был на больничном четыре раза и врачи не могли определить, что же происходит с молодым человеком

БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА

Но кто и зачем? С коллегами у конструктора конфликтов не было. В любовных связях на стороне не замечен. Да и почему такой странный способ сводить счеты? Таллий! Это ведь Таганрог, а не Лондон конца 19 века. Ну встретили в темной подворотне, дали по голове. А тут прямо классическое английское преступление. Стали думать-гадать Колесниковы где он мог наглотаться этой гадости. Выходило только на работе. Однако в производстве этот метелл не применяют не только на авиазаводе, а вообще нигде в Таганроге. То есть кто-то планомерно добавлял его в пищу Константину. Но в столовую он не ходил. Брал еду из дома. Ну не жена же Елена, в конце концов. Ей-то зачем. Да ведь она сама,. по сути, и спасла мужа, пригласив частного доктора. И вдруг...

- Стоп, это только вода! - осенило Колесникова.

Подмешать яд могли только в воду, которую инженер пил на работе из специально привезенных бутылей. Эти 18-литровые емкости, кто-то устанавливает на куллер, кто-то оснащает помпой. Но тогда почему в его конструкторском отделе отравился только Колесников?

Ведь набирают ее все. Разгадка пришла неожиданно.

В январе выяснилось, что таллий является причиной тяжелой болезни сотрудника предприятия

С начала года, в местную больницу один за другим стали поступать сотрудники авиазавода. Трое... семеро... двадцать шесть! У всех зашкаливало содержание тяжелого металла - таллия.

Руководство завода, узнав о случившемся, бросилось проверять цеха и офисы.

- Мы отобрали пробы воздуха, таллия там не оказалось. Проверка не выявила связи между отравлениями и работой предприятия, - говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области Анатолий Конченко.

А гендиректор Юрий Грудинин на специально созванной пресс-конференции и вовсе заявил что-то невнятное:

- Это бытовой конфликт. Большего сказать не могу: тайна следствия.

- Какой же это бытовой конфликт с 30 жертвами? Надо быть шизофреником, чтобы столько людей отравить, - возмущается одна из пострадавших Инна Алейникова. - Знаете, что подозрительно? Что завод пытался все скрыть. Ведь в интересах руководства помочь пострадавшим и найти виновника. Но вместо этого они почти два месяца делали вид, что ничего не случилось.

Действительно, начальство признало факт отравления только в начале марта.

Странное заявление прозвучало и из уст мэра города:

- Информация не предавалась огласке, потому что не было угрозы для распространения яда: круг лиц был определен, источник локализовали, - объясняет глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

ОТРАВИТЕЛЯ В СТУДИЮ

И тут выяснилось, что почти все жертвы — сотрудники юридического и экономического отделов. Недавно на заводе прошли сокращения, и предприятие постаралось избавиться от людей, заплатив им как можно меньше. Работы у юристов было много, а скандалы уволенные закатывали регулярно. Возможно, кто-то из них и решил отомстить конторе таким изощренным способом. Может именно поэтому руководство завода и отцы города прячут голову в песок и говорят загадками?

Но почему тогда в числе отравленных оказался Константин Колесников? Ведь его конструкторское бюро находится совсем в другом корпусе?

Нам кажется, что разгадку нужно искать все в той же воде.

- Завод — режимный объект, посторонний на территорию не пройдет. Бутылки подвозят на проходную, а оттуда их разбирают сотрудники. Но дело в том, что у каждого отдела своя многоразовая тара с надписью «бухгалтерия», «юридический отдел» и т.д. Когда бутыль пустеет, ее увозят, а потом наполненной возвращают хозяевам. В принципе, доступ к этой воде был у любого человека с пропуском, - рассуждает бывший инженер завода Даниил Тонев.

Одна из пострадавших - Инна АлейниковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И здесь становится понятно, что целью отравителя должен был стать не Колесников, а юристы и экономисты. Ведь именно в их воду преступник целенаправленно подсыпал яд. А Константин стал случайной жертвой. Наведываясь по делам в другой корпус он мог пить там чай, кофе или просто воду.

И все же точку в этой истории должно поставить следствие. Которое, к слову сказать, началось только через два месяца после первых тревожных звонков.

- Конечно, сейчас все переживают. Либо у тебя в соседнем кабинете сидит маньяк-отравитель, либо случилось какое-то ЧП, и твое начальство всеми силами пытается это замять, - говорит Даниил Тонев.

КСТАТИ

Отрава из романа

Таллий — высокотоксичный тяжелый металл, для человека это яд. Применяется при производстве фейерверков, красок, термометров, входит в состав ядов от грызунов. Не имеет запаха и вкуса, поэтому часто использовался отравителями. Главный герой романа Агаты Кристи «Вилла «Белый конь» догадался, что убитых отравили таллием, сопоставив случаи выпадения волос.

Да и в реальной жизни В 1980-е годы школьная посудомойка в Киеве Тамара Иванютина отравила около 20 человек раствором солей таллия. Мужья женщины должны были расстаться с жизнью, чтобы она завладела их жильем, а школьники - потому что так или иначе досаждали женщине. В 1987 году по решению суда ее расстреляли.

«Комсомолка» обязательно будет следить за развитием ситуации и расскажет чем закончится это таинственное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Константин Колесников, отравившийся ядом на авиазаводе в Таганроге: Врачи не гарантируют, что я снова смогу ходить и видеть

Все пострадавшие во время массового отравления таллием на авиазаводе им. Бериева в Таганроге выписаны из больницы. Накануне смог вернуться домой 33-летний Константин Колесников, которые пострадал сильнее всех (норма таллия в организме была превышена в 150 раз!). Последнюю неделю он проходил лечение в Москве - в институте Склифосовского. Корреспондент «КП»-Ростов-на-Дону» поговорил с Константином. (подробности)

Власти Таганрога рассказали, почему скрывали информацию о массовом отравлении таллием на авиазаводе

На данный момент само предприятие работает в штатном режиме. В январе сотрудники (завод является градообразующим, здесь работает восемь тысяч человек) прошли диспансеризацию. Оргвыводы такие: помимо амбулаторного наблюдения на теми, у кого нашли яд в организме, усилен контроль на пропускном пункте, за доставкой воды и в столовой (подробности)

Версия массового отравления ядом рабочих авиазавода Таганрога: таллий подсыпали в кулер с питьевой водой

На этот главный вопрос пока никто не дает ответа, в том числе полиция, которая начала проверку по факту случившегося. Сами пострадавшие только разводят руками. А отсутствие ответов, как известно, только страшит. Напуганы не только сами сотрудники, но и жители города. В социальных сетях многие требуют разъяснить ситуацию во избежание паники (подробности)