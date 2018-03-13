2018-03-13T18:34:24+03:00
Авто

Столичный рынок каршеринга растет быстрее, чем курс биткоина

Рынок поминутной аренды за год увеличился на 60% - 1,5 миллиона поездок совершено в Москве с начала года
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Почему каршеринг пользуется спросом? Он в два раза дешевле таксиПочему каршеринг пользуется спросом? Он в два раза дешевле таксиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Столичный рынок каршеринга растет быстрее, чем курс биткоина. С начала 2018 года горожане совершили 1,5 миллиона поездок на машинах из быстрого проката. В среднем, каждым арендным автомобилем в сутки пользуется 4 человека.

В столичном Дептрансе утверждают, что это не предел. Сейчас, по данным ведомства, в городе 6,5 тысяч авто каршеринга. А реальная емкость рынка: 25-30 тысяч машин.

Популярность поминутного проката растет вместе с парком транспорта. Чем больше в сервисе машин, тем удобнее им пользоваться. Чем удобнее пользоваться, тем больше клиентов. А чем больше клиентов, тем больше машин.

Почему каршеринг пользуется спросом? Он в два раза дешевле такси. В перспективе он дешевле личного авто. На прокатной машине не надо платить за парковку (даже в аэропорту), бензин, страховку. И не забываем про эффект новизны: необычно, когда вроде чужую машину можно открыть с телефона и уехать, куда хочется.

Теперь, чтобы стать настоящим автомобилистом, не надо покупать машину. Достаточно иметь права. А за транспорт можно платить только пока на нем едешь.

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