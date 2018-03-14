Шокирующее признание Анджелины Джоли: «Я всегда принимаю ванну в присутствии моих детей»

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-14T01:28:11+03:00

Анджелина уверяет, что никогда не расстается со своими детьми - даже в ванной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Методы воспитания Анджелины Джоли не раз подвергались общественному порицанию: у актрисы своеобразный взгляд на то, что полезно для ее детей. Очередное заявление Анджелины снова вызвало шквал критики. В интервью британскому журналу «Hello!» Джоли рассказала, что всегда принимает ванну в присутствии кого-то из своих детей. А их у 42-летней звезды шестеро: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Нокс и Вивьен.

Во время интервью актриса призналась, что она никогда не расслабляется – мол, она из тех мамаш, которые всегда заняты своими детьми и уделяют им каждую свободную минуту.

- Я действительно никогда не расслабляюсь, - рассказала Джоли. – Я именно из таких людей. И меня сводит с ума, когда кто-то советует мне расслабиться. Я думаю, большинство мам никогда по-настоящему не отдыхают. И, как ни странно, мы даже находим в этом удовольствие. Даже когда я пытаюсь принять ванну, это заканчивается тем, что ко мне забираются как минимум двое моих детей. И это так мило! Я бы не променяла такие моменты ни на что на свете.

То, что Анджелине кажется милым, другие считают недопустимым и шокирующим. Джоли же уверена, что ее методы воспитания помогут детям вырасти открытыми к миру и к другим людям.

- Мне хочется приучить их к сочувствию, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом, - говорит Анджелина.

Дочери актрисы Вивьен и Шайло (в центре) предпочитают одеваться как мальчики.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса уже больше года ведет бракоразводный процесс со своим мужем Брэдом Питтом – пара никак не может поделить опеку над детьми. И если раньше семейство Джоли-Питтов постоянно колесило по миру, после развода Анджелина и ее наследники стали вести более упорядоченную жизнь. Актриса решила сосредоточиться на воспитании детей, для которых развод родителей стал психологической травмой. Анджелина старается не ущемлять своих отпрысков и разрешает им делать практически все, что захочется. Старшая биологическая дочь актрисы Шайло с трех лет носит мальчишескую одежду и заставляет близких называть себя Джоном. Вслед за сестренкой на мужской гардероб перешли и другие дочки Анджелины – Захара и Вивьен.

Все шестеро детей Анджелины никогда не ходили в школу – они занимаются дома. Питт и Джоли не хотят, чтобы их наследники подвергались повышенному вниманию, поэтому решили дать им домашнее образование. Дети изучают базовые предметы – арифметику и чтение, а также учат иностранные языки и занимаются музыкой. Ни один из наследников Джоли не учит один и тот же язык. Анджелина дала возможность детям самим выбирать, какие языки им нравятся.

- Шайло учит Хмаи, который является камбоджийским языком, Пакс сосредоточился на изучении вьетнамского языка, Мэддокс выбрал русский и немецкий, Захара говорит по-французски, Вивьен очень интересуется арабским языком, а Нокс изучает язык жестов, - рассказывала ранее актриса в интервью телеканалу BBC.

У детей есть профессиональные наставники по иностранным языкам, а так же педагоги, которые обучают их игре на разных музыкальных инструментах. Отпрыски Джоли и Питта растут спортивными, они играют в футбол и катаются на скейтборде, а еще берут уроки самообороны.

Сейчас Анджелина и ее дети живут в недавно купленном актрисой шикарном поместье в пригороде Лос-Анджелеса. Дом и прилегающие угодья обошлись звезде в 25 миллионов доллларов. Особняк расположен недалеко от старого дома звездного семейства, в котором сейчас в одиночестве обитает Брэд Питт. Актер видится с детьми по выходным. Брэд по-прежнему держится молодцом: не пьет и не курит, занимается спортом и придерживается здорового питания. По словам окружения актера, он делает все, чтобы вернуть себе опеку над детьми, которой его лишила бывшая жена.

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- Как я воспитываю своих детей? Я каждый день бью их. А еще регулярно лишаю еды, - сообщил Питт во время одного из телевизионных ток-шоу еще в 2011 году. Разумеется, это была шутка. Но в каждой шутке, как известно, есть доля истины. На том же ток-шоу Брэд с грустью признался, что все попытки установить хоть какие-то рамки поведения для сына Пакса (тому тогда было пять лет), закончились плачевно (подробности)

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Главным яблоком раздора между супругами стало то, что Брэд часто срывается на детей.

- Он стал постоянно кричать на них, - утверждает инсайдер. – А Анджелина просто не выносит, когда он кричит. Несколько раз она говорила, что он приводит ее в ужас.

Однако другой источник утверждает, что крики Питта нельзя воспринимать всерьез:

- Когда он повышает на них голос, это звучит почти смешно. Он не из числа парней с твердым характером. Он точно не командир в своей семье (подробности)