Британия хочет наказать Россию за газ «Новичок»

СЕГОДНЯ 01:25 2018-03-14T02:03:57+03:00

Кому выгодно устранить всеми забытого предателя из российских спецслужб накануне чемпионата мира по футболу, который должен пройти в нашей стране

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Неделю назад экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был найден без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери (см. начало этой истории). Ранее Скрипаль снискал славу «самого результативного предателя» в новейшей истории российских спецслужб и долгое время жил на юго-востоке Англии. Однако сейчас 66-летний бывший агент и его дочь лежат в больнице в коме, а власти несмотря на отсутствие каких-либо доказательств уже обвинили в покушении Москву, грозя небывалыми санкциями.

В понедельник премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в парламенте с прямыми обвинениями в адрес России.

- Либо речь шла о прямом действии Российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустило его попадание в чужие руки, - заявила она и назвала, чем был отравлен Скрипаль. - Газ входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как «Новичок». В среду мы детально изучим ответ от РФ. Если не будет заслуживающего доверия ответа, мы заключим, что это действие приравнивается к незаконному применению силы Российским государством против Соединенного Королевства.

Британские СМИ сообщили, что в отместку Лондон может пойти на массовое выдворение российских дипломатов, заморозку активов осевших на Темзе богатеев из нашей страны. А газета «Таймс» поведала, что британские спецслужбы готовы провести хакерскую атаку против важных российских киберресурсов!

Терезу Мэй поддержал и госсекретарь США Рекс Тиллерсон:

- От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру...

В самой администрацииТрампа обвинять Россию не спешат. На вопрос о причастности Москвы к отравлению Скрипаля пресс-секретарь Белого дома: ответила «Мы будем работать вместе с Великобританией и будем вместе с ними в ходе этого процесса».

РЕАКЦИЯ

- Сразу же, как только появились слухи, раздуваемые членами английского руководства, насчет того что в отравлении задействовано вещество, произведенное в РФ, мы тут же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Прежде чем ставить ультиматумы - отчитаться перед британским правительством за 24 часа, - лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае Конвенции по запрещению химического оружия. Россия невиновна, Россия готова сотрудничать, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу, - отреагировал вчера глава МИД РФ Сергей Лавров.

Офицеры в защитных костюмах проверяют могилу жены экс-полковника Людмилы, на которой он, предположительно, побывал накануне своего отравления.Фото: REUTERS

Три важных вопроса по сути произошедшего

1. Что за яд?

Тереза Мэй огласила название яда, которое ей подсказали спецслужбы, - нервно-паралитический газ «Новичок». Он относится к разряду отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения, разработанных в советское время при реализации секретного проекта «Фолиант». Та программа была начата еще в 1973 году. Цель стояла такая: создать отравляющее вещество с быстрой скоростью распада составляющих химических соединений (каждое из которых само по себе безвредно, но при взаимодействии образует смертельную смесь), возможностью использования в сверхмалых дозах и при близких контактах. Люди, против которых применяется этот газ, если и выживают, то остаются нетрудоспособными инвалидами. Известно также, что работавший над созданием «Новичка» химик Вил Мирзаянов, получивший за это госпремию, в 90-е годы уехал в США и издал там книгу, где рассказал все о проекте «Фолиант» и даже привел полностью формулу химического соединения.

- Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе «Новичка», но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО, - пояснил РИА «Новости» ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов.

- В мире могли остаться какие-то запасы газа, в том числе у террористических групп, но даже если Великобритания и считает, что вещество было изготовлено в России, в чем я лично очень сомневаюсь, это абсолютно не означает, что Россия все это организовала и провела, - подчеркивает первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

2. Американский след?

- Ситуация разыгрывается по сценарию, аналогичному убийству в Лондоне в 2006 году другого экс-сотрудника российских спецслужб - Александра Литвиненко. Как по методичке, никто даже не пытается изменить способ устранения (только полоний поменяли на другое вещество), - комментирует политолог Антон Хащенко. - Зачем нам пытаться ликвидировать бывшего сотрудника спецслужб, который давно не представляет никакого интереса, да еще так топорно и накануне выборов? Уж кому это выгодно, так это тем силам, которые заинтересованы ухудшить отношения с Россией, еще больше нас демонизировать, продолжить политику санкций и давления.

- Покушение на Скрипаля грозит сорвать всякое сотрудничество России с Западом, что нам просто невыгодно, - полагает кандидат исторических наук Ярослав Левин. - Как, пожалуй, и Лондону: если предатель давал ценные консультации, пусть бы и продолжал. Так что, возможно, за этим стоит «третий радующийся». Обыватели думают: если человек связан с разведкой, то это неприкасаемый с «железной крышей». Но он точно так же может угодить в какой-нибудь криминальный переплет, далекий от операций спецслужб.

По слухам, Скрипаль сотрудничал с бывшим агентом МИ6 Кристофером Стилом - автором того самого «досье на Трампа» (составленного на деньги его врагов-демократов), где республиканец обвинялся в «связях с русскими». Собирать этот компромат Стил мог с помощью «специалиста по России» Скрипаля. А сейчас выяснилось: почти все в «досье на Трампа» - подтасовки или прямой вымысел. Что вряд ли могло понравиться влиятельным заказчикам. Убрать человека, который многое мог бы рассказать об антитрамповской кампании, - вполне логично.

3. Могут ли британцы бойкотировать ЧМ-2018?

На носу чемпионат мира по футболу в России, и отдельные английские политики уже предлагают отозвать свою сборную из-за случившегося. Но в индустрии спорта свои правила. Если команда отказывается от участия, ее место занимает соперник, вылетевший на этапе отборочного турнира. В нашем случае - итальянцы. Кроме того, по регламенту ФИФА, в случае бойкота сборную Британии могут дисквалифицировать на несколько лет, то есть она пропустит и следующий ЧМ-2022 в Катаре. А национальную федерацию футбола ждет штраф в 250 тысяч швейцарских франков. Но это сущие пустяки по сравнению с тем, какие убытки понесет британская спортиндустрия. К примеру, итальянцы, не попавшие на чемпионат, по их же подсчетам, недосчитаются 1 млрд. евро - на рекламных контрактах для сборной, продаже атрибутики, турпутевок с билетами на матчи...

Михаилу Озерову обещают прислать конверт со спорами сибирской язвы. Фото: Личный архив

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Спецкор «КП» в Великобритании получил письмо с угрозами:

«Русский, ты уже лежишь дохлый в земле»

Михаил ОЗЕРОВ

Антироссийская истерия в Туманном Альбионе привела к тому, что уже угрожают журналистам - спорами сибирской язвы.

В послании, которое я получил на свою электронную почту от некоего Энтони, - сплошной мат. На чистом английском. Продираясь через него, читаю: «Выметайся из Британии». Потом еще более зловещее: «У меня есть доступ к антраксу, берегись». И после очередной порции мата: «Русский, ты уже лежишь дохлый в земле».

Антракс - это смертельные для человека споры сибирской язвы, и энтузиазма это послание у меня, естественно, не вызвало. Но и особого удивления тоже: очень уж накаленная сейчас на берегах Темзы обстановка. Самое парадоксальное - доказательств российского участия в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля по-прежнему нет, а приговор практически вынесен. И здешние СМИ требуют, чтобы он был максимально суровым.

Одновременно началась атака на лидера главной оппозиционной партии Джереми Корбина. Как он посмел, выступая после Терезы Мэй в парламенте, призвать вначале разобраться в ситуации, а уже потом принимать антироссийские меры. За такие слова «Таймс» заклеймила мистера Корбина как «предателя национальных интересов». В общем, дискредитация нашей страны идет по полной программе. Вот и российским журналистам стали приходить угрозы...

Лондон.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

В чем еще могут обвинить Россию?

Александр ПРОХАНОВ, главный редактор газеты «Завтра»:

- Да в чем угодно! Кто, на взгляд мифоманов Запада, может быть обвинен в том, что Помпеи 24 августа 79 года нашей эры оказались погребены под вулканическим пеплом? Конечно, Россия! Это же мы спровоцировали извержение Везувия! Есть и «документальное подтверждение» - картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Как на всю эту дурь реагировать? Да никак! Трудиться и укреплять родное государство.

Анатолий КУЛИКОВ, генерал армии, экс-глава МВД, бывший вице-премьер РФ:

- Насчет Скрипаля - настоящий маразм. Это провокация. Накануне выборов Президента России и в преддверии ЧМ-2018. Провокаторы как раз и рассчитывают вызвать гнев со стороны Запада. Кто они? Явно не из России. Но чем чаще мы будем оправдываться, тем больше будет появляться подозрений.

Джон КОПИСКИ, фермер-англичанин, работающий во Владимирской области:

- Да какая нам разница, в чем нас может обвинить Запад? Это все глупости. Зачем надо в чем-то объясняться? Если они не понимают, что Россия свободная, - это их проблемы.

Дмитрий АБЗАЛОВ, президент Центра стратегических коммуникаций:

- Самое опасное, что может быть, - обвинение в нарушении правил разработки химоружия. Нам хотят пришить второй Восточный Алеппо или очередную Восточную Гуту. Тереза Мэй не зря упомянула вещество (нервно-паралитический газ), в разработке которого обвиняли Россию в 90-е. Считалось, что мы нарушаем соглашение о контроле над химвооружением. Это попытка нас дискредитировать как гарантов его уничтожения в Сирии. Риски связаны с обострением ситуации именно там.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- А чего они США не дали время, чтобы объясниться, кто из ЦРУ отравил очередного персонажа? Что, в Великобритании уже разобрались с делом Литвиненко? По-моему, нет. И с какого перепугу за это должна отвечать Россия, непонятно...

Арсений, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Западу пора обвинить Россию в том, что солнце встает на востоке, а не на западе. В этом замешаны хакеры из России!