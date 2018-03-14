Тимирязевская академия приглашает будущих абитуриентов на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 01:45 2018-03-14T01:50:14+03:00

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В главном аграрном готовятся ко Дню открытых дверей: 24 марта Тимирязевская академия приглашает будущих абитуриентов познакомиться с жизнью вуза, узнать о правилах поступления и обучения. Преподаватели одного из старейших университетов России помогут выпускникам определиться с выбором будущей профессии, расскажут о специальностях, которым обучают на факультетах вуза, и снабдят потенциальных студентов всеми необходимыми методическими материалами.

Академия распахнет свои двери для гостей в 9 часов утра: день начнется с выставки-презентации факультетов РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, которая пройдет в 29-м учебном корпусе. Во время презентации специалисты вуза познакомят будущих абитуриентов с правилами приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2018-2019 учебный год.

Выпускников и их родителей ждет встреча с преподавателями и руководителями факультетов, а так же экскурсия по Тимирязевской академии. Будущие абитуриенты увидят кафедры, научно-образовательные центры, лаборатории и компьютерные классы. Все желающие также смогут посетить музеи университета.

В Тимирязевке подчеркивают: выпускникам и их родителям здесь рады в любое время, не только в День открытых дверей. И если у абитуриентов возникают вопросы, они всегда могут прийти и решить их вместе со специалистами факультета довузовской подготовки.