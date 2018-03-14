Март - месяц памяти Василия Пескова

СЕГОДНЯ 01:54 2018-03-14T01:56:54+03:00

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24 марта 2018 года в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени Василия Пескова пройдут пятые Песковские чтения. Их темой заявлено известное высказывание Василия Михайловича, обращенное к читателю, которого журналист приглашал к совместному размышлению: "Что на свете самое главное?". Как известно, на своем мемориальном камне, который Василий Михайлович перед кончиной уложил возле своей малой родины - деревни Орлово на границе с Воронежским заповедником, выбит его завет с ответом на этот вопрос: "Главная ценность жизни - сама жизнь".

Ровно 65 лет назад в областной воронежской газете "Молодой коммунар" вышел в свет первый очерк Василия Пескова "Апрель в лесу", который стал родоначальником российской экологической журналистики. Недавно мы перепечатали его, впервые за шесть с половиной десятилетий, и здесь, в Виртуальном музее Василия Пескова на сайте "Комсомольской правды".

Так совпало, что на пятых чтениях сошлись и многие другие юбилейные даты, связанные с именем Пескова: 100-летие ВЛКСМ, 100-летие газеты «Молодой коммунар», 100-летие Воронежского университета, 95-летие Воронежского заповедника. Поэтому программа учитывает все эти пересечения, дает возможность рассмотреть жизнь и деятельность великого журналиста с разных сторон.

В музее Василия Пескова в заповеднике подготовлены выставки «Легенды «Молодого коммунара», «Любовь, комсомол и весна», «Творческий плацдарм»: Василий Песков о Воронежском заповеднике», «100 лет в пути»: страницы истории газеты «Молодой коммунар», «Грустно и смешно» - карикатуры экологической тематики Ивана Анчукова.

С докладом "От бобрового заказника до биосферного резервата" выступит и.о. директора Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени Василия Пескова Сергей Кокорев. Директор Песковского музея Наталья Хлызова подготовила доклад "Воронежский заповедник – родина жанра экологической журналистики и заповедной летописи России". О школьных годах Василия Пескова расскажут учителя Тресвятской школы и сотрудники Орловской библиотеки. Страницы истории газеты «Молодой коммунар» представят журналисты разных лет, прошедшие школу воронежской молодежки. Как всегда в чтениях примут участие родственники Василия Михайловича - его сестры и внук.

Кроме Песковских чтений, весь март в Воронеже и области проходит месячник памяти их великого земляка. Уже состоялась встреча сотрудников музея Василия Пескова со студентами факультета журналистики Воронежского государственного университета. В Орловской школе - на малой родине Василия Михайловича - идет Литературная неделя его памяти. 14 марта, в день 88-летия Пескова в литературно-музыкальной гостиной Тресвятской школы им. В.М. Пескова, которую он закончил, пройдет праздник по книге «Отечество»: "Литературный памятник школьному учителю». Затем день памяти пройдет в Углянской сельской библиотеке и местной средней школе. Предусмотрено возложение цветов к закладному камню на месте будущего памятника Василию Пескову на Центральной усадьбе Воронежского заповедника и у мемориальной доски Василия Пескова на здании Воронежского промышленно-гуманитарного колледжа.

В конференц-зале Воронежского заповедника организован бесплатный показ фильмов о Василии Пескове и телепередач «В мире животных» с его участием. В дни школьных каникул в музее Василия Пескова для школьников проводятся бесплатные тематические экскурсии:«Уроки доброты деда Василия"; «Шаги по росе – дорога длиною в жизнь».

Месячник памяти Василия Пескова проводится при информационной поддержке пресс-центра Воронежского государственного биосферного заповедника им. В. Пескова; пресс-центра факультета журналистики Воронежского госуниверситета; пресс-центра «Углянец», газеты «Верхнехавские рубежи», Виртуального музея Василия Пескова на сайте "Комсомольской правды", информационных ресурсов Клуба журналистов всех поколений "Комсомольской правды".