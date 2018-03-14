Читательский форум «КП»
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Узнаешь цену билетов в театр - и не так заматеришься
892 отклика
Читатели комментируют статью о том, что на гастролях «Современника» в Самаре Михаил Ефремов задержал спектакль и послал зрителей матом прямо со сцены.
Ольга:
В свое время для таких актеров зрители носили в театр гнилые помидоры и яблоки. Может, вспомнить традиции?
Всепланетка из Баварии:
За стихи, которые читает Ефремов, я кланяюсь ему. Для меня он народный герой-разоблачитель, а это тяжелая и опасная ноша.
Серега:
А вы ожидали, что эти столичные звездуны будут в провинции так же серьезно, как на экране, умирать? Или как на VIP-премьерах? Наивные...
Огого:
С утра до вечера на улицах слышим мат. Тоже Ефремов виноват? Родители, да вы послушайте, что у ваших детей играет в наушниках и на какие концерты они ходят. Бросьте свое высокомерие и займитесь лучше воспитанием потомства.
Дуня:
А я тоже матюкаюсь. Но по другому поводу: билеты 4 - 7 тысяч стоят! Для кого нынче театр?!
Татьяна:
А что, разве за такие выходки и нарушение трудового законодательства, которые позволяет себе Ефремов, уже не увольняют? Если бы я пришла на работу пьяная, обматерила всех, сорвала бы рабочий день, меня бы точно уволили по статье.
Лариса:
Позорит фамилию! Выгнать из артистов и отправить в Сибирь убирать снег! Весь!
Крепкую веру «сенсациями» не пошатнешь!
888 откликов
Читатели «Комсомолки» обсуждают заявление армянского священника о том, что Благодатный огонь - не настоящий.
Прусов Н. С., Москва:
Тоже мне сенсация! Мне не важно совершенно, настоящий он или не настоящий. Моя вера зиждется не на нем, а вот на этих, настоящих строках из настоящей Библии: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову».
Гость, Онтарио, Канада:
Ну что ж, открывшуюся теперь уже всем правду, несмотря на ожесточенное сопротивление заинтересованных, можно рассматривать тоже как Божий промысел, с помощью которого всем открылась фальсификация, в которой Он не нуждается. Это очищение и переосмысление перед Пасхой, возможно, не случайно.
Мария, Владивосток:
Давно замечено: никто так настырно и яростно не пытается доказать несуществование Христа, как атеисты... Вот и сейчас они ухватились за слова монаха. Христиане смотрят на них снисходительно, как на невоспитанных детей.
Гость, Санкт-Петербург:
Ну и что удивительного? Армянская церковь никогда не признавала божественного происхождения этого огня. Видимо, кто-то сегодня опять раскрыл секрет Полишинеля?
Гость, Ижевск:
Для армян огонь на Пасху в гробнице Христа - это всего лишь символика, воспоминание о Воскресении Иисуса.
Гостья, Астана, Казахстан:
По горящим углям люди тоже ходят не обжигаясь, так как верят в себя. Так и здесь. По вере каждому воздастся...
«Если собака попробовала человеческой крови, она не успокоится»
582 отклика
Читатели обсуждают ЧП в Истринском районе («Племянница Юрия Лозы ждет ребенка от парня, которого загрызла стая бродячих собак» и другие заметки на эту тему). Главный вопрос: что делать с бродячими псами? Мнения по этому поводу разделились.
Сергей, Москва:
Собаки нуждаются в человеческой любви, иначе просто становятся волками и мстят за предательство. Это уже не собаки, а хищники.
Жора, Воронеж:
Усыплять таких псов человек не имеет права? Обхохочешься. Зато у собак, наверное, есть право жрать людей живьем.
Ольга, Ярославль:
Собака - домашнее животное. И то, что оно оказалось на улице, не его вина, а наша. Таких псов как минимум должны были стерилизовать.
Миша, Свердловская область:
Общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным.
777, Москва:
Тридцать лет занимаюсь собаководством и хотела бы спросить: чем поможет стерилизация? У собаки что, темперамент изменится? Ничего подобного. Это случается, если стерилизуют щенка или очень молодую собаку. С половозрелой да еще попробовавшей человеческой крови этот номер не пройдет. Агрессия останется. И гуманное отношение к животным тут абсолютно ни при чем. Бездомных псов нужно уничтожать.
Ирина, Москва:
Если собаки почувствовали вкус человеческой крови, то это уже стая голодных зверей. Их надо отстреливать и не церемониться.
Гость, Нью-Джерси:
Виноваты не эти псы, а их бывшие хозяева, которые выкинули животных на улицу.
«Оруэллу такое и не снилось...»
165 откликов
Публикация «Кливиатуру вверх! Вы в плену интернет-разведки» у кого-то вызвала негодование, у кого-то улыбку недоверия, а кто-то всерьез завелся...
Димитрий, Нижний Новгород:
А для чего вообще соцсети придуманы, для всеобщего удовольствия, что ль? Тут и следить ни за кем не нужно, сами все о себе доложат да еще и необходимое оборудование за свой счет купят! Оруэллу такое и не снилось...
Леха, Москва:
В инете, как и в реале, жулье на жулье и жульем погоняет. А следят сейчас за каждым. Пускай следят - я им и в глаза скажу при личной встрече, что они жулики.
Sam, Москва:
Что-то мне подсказывает, что военнослужащим вообще-то запрещено иметь страницу в соцсетях.
ИльяС, Алматы:
Да сколько лжесыновей и дочерей крымских офицеров, изощряющихся в русофобии в интернете... Только что-то хорошее о стране напишешь - сразу толпа ботов набежит... Сразу по почерку их видно, пытаются под своих косить, но не всегда получается.
Егор, Ульяновск:
Они внимательно читают комментарии в прессе и делают выводы. Изучают настроение людей. И под настроение скидывают фейки.
Юрий, Новосибирск:
Да уж: чтобы кадровые сотрудники спецведомств имели свои странички в интернет-помойке да еще обсуждали там свои боевые действия и кадровые назначения - это нонсенс!