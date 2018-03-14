Читательский форум «КП»

СЕГОДНЯ 02:22 2018-03-14T02:22:33+03:00

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Заходите и вы высказать свое мнение.

Узнаешь цену билетов в театр - и не так заматеришься

892 отклика

Читатели комментируют статью о том, что на гастролях «Современника» в Самаре Михаил Ефремов задержал спектакль и послал зрителей матом прямо со сцены.

Ольга:

В свое время для таких актеров зрители носили в театр гнилые помидоры и яблоки. Может, вспомнить традиции?

Всепланетка из Баварии:

За стихи, которые читает Ефремов, я кланяюсь ему. Для меня он народный герой-разоблачитель, а это тяжелая и опасная ноша.

Серега:

А вы ожидали, что эти столичные звездуны будут в провинции так же серьезно, как на экране, умирать? Или как на VIP-премьерах? Наивные...

Огого:

С утра до вечера на улицах слышим мат. Тоже Ефремов виноват? Родители, да вы послушайте, что у ваших детей играет в наушниках и на какие концерты они ходят. Бросьте свое высокомерие и займитесь лучше воспитанием потомства.

Дуня:

А я тоже матюкаюсь. Но по другому поводу: билеты 4 - 7 тысяч стоят! Для кого нынче театр?!

Татьяна:

А что, разве за такие выходки и нарушение трудового законодательства, которые позволяет себе Ефремов, уже не увольняют? Если бы я пришла на работу пьяная, обматерила всех, сорвала бы рабочий день, меня бы точно уволили по статье.

Лариса:

Позорит фамилию! Выгнать из артистов и отправить в Сибирь убирать снег! Весь!

Крепкую веру «сенсациями» не пошатнешь!

888 откликов

Читатели «Комсомолки» обсуждают заявление армянского священника о том, что Благодатный огонь - не настоящий.

Прусов Н. С., Москва:

Тоже мне сенсация! Мне не важно совершенно, настоящий он или не настоящий. Моя вера зиждется не на нем, а вот на этих, настоящих строках из настоящей Библии: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову».

Гость, Онтарио, Канада:

Ну что ж, открывшуюся теперь уже всем правду, несмотря на ожесточенное сопротивление заинтересованных, можно рассматривать тоже как Божий промысел, с помощью которого всем открылась фальсификация, в которой Он не нуждается. Это очищение и переосмысление перед Пасхой, возможно, не случайно.

Мария, Владивосток:

Давно замечено: никто так настырно и яростно не пытается доказать несуществование Христа, как атеисты... Вот и сейчас они ухватились за слова монаха. Христиане смотрят на них снисходительно, как на невоспитанных детей.

Гость, Санкт-Петербург:

Ну и что удивительного? Армянская церковь никогда не признавала божественного происхождения этого огня. Видимо, кто-то сегодня опять раскрыл секрет Полишинеля?

Гость, Ижевск:

Для армян огонь на Пасху в гробнице Христа - это всего лишь символика, воспоминание о Воскресении Иисуса.

Гостья, Астана, Казахстан:

По горящим углям люди тоже ходят не обжигаясь, так как верят в себя. Так и здесь. По вере каждому воздастся...

«Если собака попробовала человеческой крови, она не успокоится»

582 отклика

Читатели обсуждают ЧП в Истринском районе («Племянница Юрия Лозы ждет ребенка от парня, которого загрызла стая бродячих собак» и другие заметки на эту тему). Главный вопрос: что делать с бродячими псами? Мнения по этому поводу разделились.

Сергей, Москва:

Собаки нуждаются в человеческой любви, иначе просто становятся волками и мстят за предательство. Это уже не собаки, а хищники.

Жора, Воронеж:

Усыплять таких псов человек не имеет права? Обхохочешься. Зато у собак, наверное, есть право жрать людей живьем.

Ольга, Ярославль:

Собака - домашнее животное. И то, что оно оказалось на улице, не его вина, а наша. Таких псов как минимум должны были стерилизовать.

Миша, Свердловская область:

Общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным.

777, Москва:

Тридцать лет занимаюсь собаководством и хотела бы спросить: чем поможет стерилизация? У собаки что, темперамент изменится? Ничего подобного. Это случается, если стерилизуют щенка или очень молодую собаку. С половозрелой да еще попробовавшей человеческой крови этот номер не пройдет. Агрессия останется. И гуманное отношение к животным тут абсолютно ни при чем. Бездомных псов нужно уничтожать.

Ирина, Москва:

Если собаки почувствовали вкус человеческой крови, то это уже стая голодных зверей. Их надо отстреливать и не церемониться.

Гость, Нью-Джерси:

Виноваты не эти псы, а их бывшие хозяева, которые выкинули животных на улицу.

«Оруэллу такое и не снилось...»

165 откликов

Публикация «Кливиатуру вверх! Вы в плену интернет-разведки» у кого-то вызвала негодование, у кого-то улыбку недоверия, а кто-то всерьез завелся...

Димитрий, Нижний Новгород:

А для чего вообще соцсети придуманы, для всеобщего удовольствия, что ль? Тут и следить ни за кем не нужно, сами все о себе доложат да еще и необходимое оборудование за свой счет купят! Оруэллу такое и не снилось...

Леха, Москва:

В инете, как и в реале, жулье на жулье и жульем погоняет. А следят сейчас за каждым. Пускай следят - я им и в глаза скажу при личной встрече, что они жулики.

Sam, Москва:

Что-то мне подсказывает, что военнослужащим вообще-то запрещено иметь страницу в соцсетях.

ИльяС, Алматы:

Да сколько лжесыновей и дочерей крымских офицеров, изощряющихся в русофобии в интернете... Только что-то хорошее о стране напишешь - сразу толпа ботов набежит... Сразу по почерку их видно, пытаются под своих косить, но не всегда получается.

Егор, Ульяновск:

Они внимательно читают комментарии в прессе и делают выводы. Изучают настроение людей. И под настроение скидывают фейки.

Юрий, Новосибирск:

Да уж: чтобы кадровые сотрудники спецведомств имели свои странички в интернет-помойке да еще обсуждали там свои боевые действия и кадровые назначения - это нонсенс!