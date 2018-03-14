Профессионалы будущего уже здесь

СЕГОДНЯ 01:55 2018-03-14T02:39:30+03:00

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Это самые массовые состязания в области подготовки новых инженерных кадров в стране.

Сначала у Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» было две программы - «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» и JuniorSkills («ЮниорПрофи»). В рамках первой с 2009 года в Москве проходил «РобоФест», собиравший победителей и призеров региональных робототехнических соревнований. Вторая, программа ранней профессиональной подготовки школьников, была запущена в 2014 году и быстро набрала обороты. С 2018 года финальные соревнования двух программ было решено совместить на одной площадке - получилось масштабно, зрелищно, увлекательно и, как считают участники, полезно.

- В этом году мы представляем нашу новую образовательную модель «Профессионалы будущего», - рассказывает научный руководитель образовательных программ Фонда «Вольное Дело» Елена Аксенова. - Она позволяет увидеть траекторию профессионального продвижения: от вовлекающих соревнований детей от 6 лет до проектов, реализуемых школьниками старших классов и студентами по заданиям реального бизнеса, стартапов и предпринимательских проектов.

Именно поэтому в двух залах 75-го павильона ВДНХ участники состязались в 25 робототехнических дисциплинах и 19 профессиональных компетенциях. Школьники и студенты учили роботов играть в футбол, танцевать, заставляли беспилотные роботележки ездить по извилистым улицам макетного «города», собирали и запускали ракету, создавали по заказам предприятий дрона - разведчика недр и робота - сортировщика сельхозпродукции…

- Современный инженер должен не только многое уметь, но и обладать большим багажом знаний, - отмечает основатель Фонда «Вольное Дело», инициатор программы «Робототехника» в России Олег Дерипаска. - Соревнования в рамках наших программ и подготовка к ним дают участникам не только базовые навыки. Мы верим, что таким образом удастся заинтересовать молодежь, а в будущем привлечь ее к созданию новых современных продуктов.

Эта надежда небеспочвенна - около 35 000 бывших участников программы «Робототехника» за 10 лет стали студентами ведущих технических вузов и работают сегодня инженерами в крупных российских компаниях. К примеру, только на предприятиях «Группы ГАЗ» таких уже 74 человека.

В этом году на площадке фестиваля во второй раз прошел финал Всероссийской олимпиады для школьников. Сначала около 800 участников показывали свое мастерство на соревновательных аренах, затем сдавали экзамен по физике в МГУ им. М. В. Ломоносова. Победители получают льготы при поступлении в российские вузы. Результаты пока обрабатываются, но стоит отметить, что из 500 прошлогодних финалистов 11 уже стали студентами ведущих вузов России.

PROFEST отличался от фестивалей предыдущих лет и размерами подарков. Один из самых ценных и ощутимых призов - автомобиль «Газель NEXT» - достался победителям в направлении AutoNet 18+, студентам Ульяновского государственного технического университета. К июлю они должны будут переоборудовать машину для участия в соревнованиях машин-беспилотников «РобоКросс», которые проводятся при поддержке «Группы ГАЗ» с 2010 года.

Результаты трех дней баталий таковы: на первом месте самая многочисленная сборная Москвы - 69 наград, из них 28 золотых, на втором - делегация Подмосковья (27 наград, 8 из них - высшего достоинства), на третьем - кубанцы, завоевавшие 26 наград, 6 из которых - «золото». Награды фестиваля увезли с собой представители 60 регионов России, а также ребята из Узбекистана и Казахстана.

Но главный результат - это не кубки и медали. Главное - это будущее инженерного дела, за которое становится чуть-чуть спокойнее, пока в стране есть такие программы и такие фестивали.