2018-03-14T14:51:06+03:00
Экономика

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 2,9%

На столько, по официальной статистике, вырос за прошлый год прожиточный минимум пенсионера
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Прибавка пенсионерам по социальным пенсиям в этом году составит 2,9%. Фото ТАСС/ Александр РюминПрибавка пенсионерам по социальным пенсиям в этом году составит 2,9%. Фото ТАСС/ Александр Рюмин
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С 1 апреля, в соответствии с законом, будут проиндексированы социальные пенсии. Прибавка в этом году составит 2,9%. Именно на столько, официально, вырос прожиточный минимум пенсионера — с 8081 руб. в 2016 году до 8315 руб. в 2017 году.

Напомним, что страховые (ранее они назывались трудовые) пенсии неработающим пенсионерам в этом году уже индексировались — с 1 января.

На социальную же пенсию имеют право те граждане, кто страховую по каким-то причинам не заработал: не хватило стажа или «белой» зарплаты (получал в основном «серую», с которой взносы в Пенсионный фонд не перечисляются). В этом случае выплаты по старости все равно будут, но они меньше, чем страховая (трудовая) пенсия, которая сейчас составляет в среднем около 14 тыс. руб. Для таких пожилых людей с 1 апреля прибавка в среднем составит 255 рублей, а средний размер пенсии составит 9062 руб.

Увеличится размер социальной пенсии и у тех, кому она полагается в связи с инвалидностью или потерей кормильца. У детей-инвалидов она вырастет в среднем до 13410 руб., инвалидов с детства 1 группы — до 13556 руб. Пенсии, которые получают семьи военнослужащих по случаю потери кормильца, подрастут до средних 10746 руб.

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