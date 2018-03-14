Сергей Станкевич: Я за то, чтобы кандидаты в президенты во время дебатов были один на один
- Сергей Борисович, на телевизионных дебатах много скандалов, мало толка. Как избавиться от этой клоунады и профанации?
- У меня точка зрения близкая. Я только не называл бы это клоунадой.
Сергей Станкевич, историк и политолог
Все-таки назвал бы крайне неудачным форматом дебатов, которые не дают возможности избирателю сформировать осознанную позицию и сделать рациональный выбор.
Кандидаты вот в этом формате не могут себя раскрыть, не могут видение свое конкретной проблемы, которая обсуждается, показать.
Все сводится к перебранкам, порой выходящим за этические границы. И, скорее, отталкивает избирателя от самой процедуры. Люди перестают слушать или слушают, но совсем с другой целью. И я думаю, что вот такого рода предвыборные дебаты дискредитируют сам важнейший для нас институт выборов. Их надо обязательно изменить. И более-менее понятно – как.
- Ну, и как же? Какие могут быть варианты?
- В данном случае у нас семь кандидатов борются между собой, восьмой не участвует в дебатах. И никто не мешал сделать так, чтобы каждый из этой семерки - по договоренности, по собственному выбору - в течение часа дебатировал с двумя другими оппонентами.
Тогда это было бы 14 часов дебатов. Таким образом, даже за короткое время предвыборной кампании они бы успели в течение часа высказаться полно и глубоко.
Если оппоненты не смогут сами договориться о партнерах на дебаты, решать жребием. Только и всего. Тогда мы могли бы посмотреть внимательно на каждого, вникнуть в аргументы, а не слушать быстрое повторение примитивных лозунгов, как это сейчас происходит.
- А один на один, как в Штатах, вам это кажется не очень продуктивно?
- Все эти размышления имеют смысл уже применительно к следующей президентской кампании, которая, впрочем, не за горами – шесть лет пролетят быстро.
КСТАТИ
«…И пару слов о процедуре выборов»
- Я бы, Александр, пошел еще дальше. Давайте уж рискну замахнуться на главное.
Я бы и саму процедуру выборов президента изменил. Почему бы нам не сделать так, чтобы дальнейшие выборы президента в обязательном порядке проходили в два тура.
На первом туре проходит так называемое мягкое рейтинговое голосование, в бюллетене, допустим, восемь фамилий, и вы можете отметить двух или трех. Смотрим, кто набрал максимальное число голосов, - и два первых во второй тур выходят и между собой дебатируют.
В разных местах страны они встречаются, ведутся подробные дебаты – по паре часов, с правильными ведущими. И мы все про них знаем, и мы делаем совершенно осознанный выбор, причем - мы выбираем не только персону первую, а выбираем еще и направление развития страны.
Я думаю, что состоявшаяся уже практически избирательная кампания дает очень серьезный повод для размышлений, как нам корректировать политическую систему. А президент в послании Федеральному Собранию прямо сказал, что мы будем корректировать политическую систему. Считаю, что надо изменить формат предвыборных дебатов так, чтобы избирателю было удобнее делать судьбоносный выбор.
Если у нас будут выборы в два тура, то, конечно, кандидаты, набравшие в первом туре максимальное количество голосов, выйдут один на один.
Впрочем, и в первом туре можно провести диалог с двумя соперниками по очереди: сначала с одним, потом – с другим. Но не со всеми сразу – тогда получается базар вместо дебатов.
И пусть каждый сам определяется, с кем для него важнее спорить.