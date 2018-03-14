Сергей Станкевич: Я за то, чтобы кандидаты в президенты во время дебатов были один на один

СЕГОДНЯ 16:38 2018-03-14T16:45:08+03:00

Об этом известный историк и политолог заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]

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- Сергей Борисович, на телевизионных дебатах много скандалов, мало толка. Как избавиться от этой клоунады и профанации?

- У меня точка зрения близкая. Я только не называл бы это клоунадой.

Сергей Станкевич, историк и политолог 00:00 00:00

Все-таки назвал бы крайне неудачным форматом дебатов, которые не дают возможности избирателю сформировать осознанную позицию и сделать рациональный выбор.

Кандидаты вот в этом формате не могут себя раскрыть, не могут видение свое конкретной проблемы, которая обсуждается, показать.

Все сводится к перебранкам, порой выходящим за этические границы. И, скорее, отталкивает избирателя от самой процедуры. Люди перестают слушать или слушают, но совсем с другой целью. И я думаю, что вот такого рода предвыборные дебаты дискредитируют сам важнейший для нас институт выборов. Их надо обязательно изменить. И более-менее понятно – как.

- Ну, и как же? Какие могут быть варианты?

- В данном случае у нас семь кандидатов борются между собой, восьмой не участвует в дебатах. И никто не мешал сделать так, чтобы каждый из этой семерки - по договоренности, по собственному выбору - в течение часа дебатировал с двумя другими оппонентами.

Тогда это было бы 14 часов дебатов. Таким образом, даже за короткое время предвыборной кампании они бы успели в течение часа высказаться полно и глубоко.

Если оппоненты не смогут сами договориться о партнерах на дебаты, решать жребием. Только и всего. Тогда мы могли бы посмотреть внимательно на каждого, вникнуть в аргументы, а не слушать быстрое повторение примитивных лозунгов, как это сейчас происходит.

- А один на один, как в Штатах, вам это кажется не очень продуктивно?

- Все эти размышления имеют смысл уже применительно к следующей президентской кампании, которая, впрочем, не за горами – шесть лет пролетят быстро.

КСТАТИ

«…И пару слов о процедуре выборов»

- Я бы, Александр, пошел еще дальше. Давайте уж рискну замахнуться на главное.

Я бы и саму процедуру выборов президента изменил. Почему бы нам не сделать так, чтобы дальнейшие выборы президента в обязательном порядке проходили в два тура.

На первом туре проходит так называемое мягкое рейтинговое голосование, в бюллетене, допустим, восемь фамилий, и вы можете отметить двух или трех. Смотрим, кто набрал максимальное число голосов, - и два первых во второй тур выходят и между собой дебатируют.

В разных местах страны они встречаются, ведутся подробные дебаты – по паре часов, с правильными ведущими. И мы все про них знаем, и мы делаем совершенно осознанный выбор, причем - мы выбираем не только персону первую, а выбираем еще и направление развития страны.

Я думаю, что состоявшаяся уже практически избирательная кампания дает очень серьезный повод для размышлений, как нам корректировать политическую систему. А президент в послании Федеральному Собранию прямо сказал, что мы будем корректировать политическую систему. Считаю, что надо изменить формат предвыборных дебатов так, чтобы избирателю было удобнее делать судьбоносный выбор.

Если у нас будут выборы в два тура, то, конечно, кандидаты, набравшие в первом туре максимальное количество голосов, выйдут один на один.

Впрочем, и в первом туре можно провести диалог с двумя соперниками по очереди: сначала с одним, потом – с другим. Но не со всеми сразу – тогда получается базар вместо дебатов.

И пусть каждый сам определяется, с кем для него важнее спорить.