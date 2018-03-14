Стивен Хокинг контрабандой ввозил в СССР Библию

СЕГОДНЯ 16:44 2018-03-14T18:52:45+03:00

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Знаменитый физик гостил в Москве не раз. Впервые — еще студентом. Он приехал в Москву с группой баптистов. Это было странно, учитывая яростный атеизм Хокинга. Со смехом Стивен рассказывал, что вместе с баптистами контрабандой провозил в СССР томики Библии.

Вторая поездка в Москву состоялась в 1973 году. К тому времени астрофизик уже окончательно пересел в инвалидное кресло, а пальцы его скрючились настолько, что он не мог держать даже ручку. Во всех командировках его сопровождала первая жена Джейн. И хотя перелеты на самолетах приводили ее в ужас, она не стала отговаривать мужа от идеи посетить Москву. Эта поездка была необходима Хокингу. Во-первых, он мечтал побывать в лаборатории Владимира Брагинского, физика-экспериментатора, пытавшегося построить машину для выявления черных дыр. Во-вторых, желал познакомиться с Яковом Зельдовичем. Этот человек стоял у истоков создания атомной бомбы, а в конце пятидесятых занялся астрофизикой, поскольку условия внутри схлопывающейся звезды приближались к взрыву водородной бомбы. Зельдович стал первостепенной научной величиной в области изучения черных дыр. Однако не мог покинуть страну из-за режима секретности своих работ.

Удивительно, что маломобильный Хокинг умудрился сам прорваться к засекреченным русским ученым.

Но в столице нашей родины его то и дело подстерегали разные приключения.

Стивен Хокинг чуть не умер в Москве от бесплатной медицины и плохой едыФото: REUTERS

Странные анекдоты

Русские ученые поразили собеседников рискованными остротами, не всегда понятными гостям. А шутка от Владимира Брагинского так впечатлила Джейн, что она даже припомнила ее в своей книге: «Американец говорит: «У нас в семье три автомобиля: один для меня, один для жены и один с жилым прицепом для отпуска». Англичанин говорит: «А у нас один малолитражный автомобиль для поездок по городу и семейный автомобиль для отпуска». Русский говорит: «А у нас в Москве прекрасно работает общественный транспорт, поэтому в городе нам автомобиль не нужен, а в деревню мы ездим на танке».

Русская кухня

«Если так кормят в первоклассном отеле, то чем же питаются обычные граждане?» - удивлялся астрофизик. Стивен всегда любил поесть. Это обстоятельство, по воспоминаниям жены, встречало недоумение у друзей, мол, такой щуплый парень, куда все уходит. "В мозг", - отвечала супруга.

Судя по всему, в СССР мозгу Хокинга пришлось сесть на диету. Мясо, принесенное официантом, оказывалось твердым и безвкусным как подошва, а попытки заказать что-нибудь иное в меню, неизбежно встречали ответ: «к сожалению, это блюдо снято с производства». Мрачно пережевывая курицу, Хокинги с завистью наблюдали за мужиком за соседним столиком, уплетавшим осетринку, черную икру и другие изыски, запивая все водочкой. Понадобилось время, чтобы сделать радостный вывод: обжора был французом. Ура-ура, это значило, что языкового барьера нет и можно поинтересоваться, в какие пункты меню стоит тыкать пальцами, чтобы не встретить отказ.

Француз ответил, что вкусная еда таится в пунктах 32 и 54. Но — злой рок. На следующий день Хокингов перевели в другой ресторан, в меню которого не было заветных пунктов.

Стивен всегда любил поесть. Это обстоятельство встречало недоумение у друзейФото: REUTERS

Бесплатная медицина

Опыт общения с советской медициной поверг семью Хокинга в шок. «Несмотря на бесплатность здравоохранения, наш опыт соприкосновения с ним показал, что советских больниц и врачей следует избегать любой ценой», — пишет Джейн.

Стивену надо было сделать плановую инъекцию гидроксокобаламина – укрепляющего витамина. С трудом, но врача в гостиницу вызвать удалось.

«Когда медсестра вошла в комнату, на один невероятный миг мне показалось, что нас посетила физкультурница... Из черной сумки были извлечены на свет ее орудия: стальная овально изогнутая чаша, металлический шприц и набор многоразовых игл. Мы оба вздрогнули. Храбрый Стивен даже не поморщился, когда она воткнула самую тупую из своих игл в его немощное тело. Слабонервная как никогда, я закрыла глаза и отвернулась».

Парадоксы равенства

По мнению Стивена Хокинга, визит в Россию был равноценен визиту в прошлое. «По их дорогам ездило очень мало машин, их материальная сторона жизни была скудна, а одежда невзрачна». Но, попав в квартиру ученого Халатникова, семья Хокингов испытала когнитивный диссонанс. Квартира поражала размерами, а еда на столе ничем не уступала иному банкету в странах Запада. «Среди закусок наличествовали икра, мясо, овощи, салаты и фрукты в изобилии, красиво разложенные на блюдах», — вспоминала Джейн.

Как выяснилось, роскошь была «последствиями связей жены». «Валентина Николаевна, крепкая блондинка, на фоне которой мой подарок, состоящий из предметов декоративной бижутерии, смотрелся совершенно неуместно, являлась дочерью Героя Революции Щорса. В государстве, где все были равны, некоторые считались равнее других. По праву рождения Валентина Николаевна получила все привилегии новой аристократии, в том числе первоочередное право на жилье и возможность покупать продукты в магазине «Березка»».

Знаменитый физик гостил в Москве не разФото: REUTERS

Очереди и «Березка»

Магазины в Москве устроены так, чтобы у людей пропало желание что-либо покупать, — сделали вывод Хокинги. Бестолковых англичан удивляло, что прежде, чем купить товар, нужно было отстоять в очереди и убедиться, что товар вообще на месте. Затем предстояло отстоять очередь в кассу. Далее с чеком в руках надо было вновь встать в первую очередь, чтобы получить покупки.

«Будучи иностранцами, мы пользовались привилегией делать покупки в магазинах для туристов «Березка», жадно изымавших наши фунты и доллары. На прилавках в изобилии громоздились деревянные игрушки, яркие цветные шали, янтарные ожерелья и расписные подносы. Я была уверена, что все товары изготовлены в Советском Союзе, пока не наткнулась на пару черных кожаных перчаток, на этикетке которых стояло: «Изготовлено кооперативом в г. Блэкберн, Ланкашир».

Хокинг в опере

Русские ученые придумали для Хокингов изящный способ избавится на время от пристального внимания КГБ. Устраивали культурные походы в формате «два в одном»: научные дискуссии сопровождали осмотр достопримечательностей. Осматривали Кремль, Третьяковку, Пушкинский музей и даже совершили паломничество к деревянному дому Толстого с чучелом медведя в прихожей, откуда Хокинги увезли на память охапку опавших кленовых листьев». К слову, Джейн Хокинг говорила по-русски, поскольку изучала язык Пушкина на вечерних курсах.

В ходе таких недозволенных бесед женщина сделала неожиданный вывод о том, что русские ученые обладали даром, которому могли бы позавидовать коллеги из других стран:

«Казалось, что еще один репрессивный режим ничего не меняет в их жизни: их страна испокон веков управлялась тоталитарными правителями и не имела опыта демократии, поэтому, как и все предыдущие поколения русских, они находили утешение в искусстве, музыке и литературе. В обществе, подчиненном советскому материализму, культура стала их духовным ресурсом. Через них я прикоснулась к душе этой страны – скорбящей душе России-матушки, навсегда остающейся в памяти своих сосланных детей чередой бескрайних пейзажей, рек и березовых рощ».

По материалам книги Джейн Хокинг "Быть Хокингом", Эксмо, 2015

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