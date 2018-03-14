Парижанка Жизель стала Шурыгиной и уехала с любимым в самарскую глубинку

СЕГОДНЯ 17:19 2018-03-14T21:06:34+03:00

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14 марта 1998 года вышел первый выпуск. Передача произвела фурор. Ведь на экране происходило невероятное – находились люди, пропавшие много лет назад, встречались разлученные в детстве братья и сестры, даже просто случайные знакомые, которым кто-то просто хотел сказать «спасибо». Практически с первых выпусков и потом целых 14 лет, вплоть до своей смерти в 2012-м, ведущим был актер Игорь Кваша. После него были и другие хорошие ведущие - Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Галибин, Ксения Алфёрова, Сергей Шакуров, Юлия Высоцкая, Григорий Сергеев, но именно Кваша стал своеобразным символом «Жди меня» и самым любимым ведущим. Вот несколько историй из эфиров его периода, над которыми рыдала вся страна.

По сюжету из передачи сняли фильм

В Великую Отечественную юная Жизель Купез, участница французского Сопротивления, спасла жизнь русскому офицеру Михаилу Шурыгину. Чем приглянулся русский парень француженке, уже не узнать. Но она бросила своего жениха и, несмотря на возражения матери, вышла за Михаила и уехала к нему на родину - в cамарский (тогда куйбышевский) совхоз «Рубежное». А он ее бросил. Беременную. У Жизель родилась дочка, она назвала ее Виктуар - в честь победы. Француженка осталась здесь, не зная ни слова по-русски, в глухой самарской деревне, работая телятницей. Вновь французскую речь она услышала лишь через 52 года, когда были найдены ее сестры и брат. Она поехала во Францию, была представлена к ордену Почетного легиона, ее снимало французское телевидение, это была шумная история... А потом вернулась в совхоз «Рубежный» в Самарской области, в свой дом с почерневшей печкой и старым телевизором, прикрытым вязаной салфеткой. Ее все спрашивали, о чем она там думала, попав через столько лет на родину: «По супу я там соскучилась. Суп у них во Франции не такой, как у нас. Наш лучше».

Этой историей заинтересовался режиссер Павел Лунгин и снял фильм «Я дождусь». После смерти легендарной Жизели в 2002-м году ее семья потеряла всю свою недвижимость в селе Рубежное, трагически погиб сын и внук Жизели. Остались старенькая дочь-инвалид и правнучка. В 2012-м вопрос с жильем семье помогла решить «Комсомолка».

Он помнил только имя

В 1941 году забирали мужа на фронт. Жена выменяла ему на свои вещи десять стаканов табака. Однако передать их не успела. Осталась одна с восемью ребятишками. Детей кормить надо, вот и стала назад этот табак менять на продукты. Кто-то донес, будто она спекулирует, - и ее посадили. В лагерь отправили вместе с восьмым ребенком - он недавно родился, разлучать мать с грудничком было нельзя. А семеро детей постарше выросли и стали своих искать. Долго искали, в живых остались лишь четверо, когда один из них - Петр - придумал написать в «Жди меня». Программа нашла восьмого, и оказалось, что он ничего не знает. Мама умерла, когда он был совсем маленький, его отдали в детский дом. Он только помнил, что его зовут Сережа. А про братьев-сестер даже не догадывался.

Решили сделать так. Посадить этого Сережу, а теперь уже Сергея Николаевича в студии на трибуну, а его старшего брата пригласить на сцену, где бы он и поведал свою историю Игорю Кваше. Сергей, конечно, не поймет, что речь о нем. Потом Кваша встанет и, медленно идя у нему, будет говорить о том, что во время войны дети часто попадали в детдома, там им придумывали новые имена и фамилии, поэтому так много у нас в стране Найденовых, Непомнящих и Безымянных... А когда Кваша подойдет к Сергею, скажет: «Сергей Николаевич, а ведь эта история про десять стаканов табака - это ваша история!»

Все шло по плану. Когда старший брат закончил рассказывать, Кваша поднялся, начал свой монолог и вдруг осекся, замолчал. Увидел, что Сергей Николаевич сидит, низко опустив голову, и плечи его вздрагивают. Кваша увидел, что Сергей Николаевич ПОНЯЛ.

Как? Его фамилия не прозвучала ни разу! Неужели почувствовал голос крови? Все оторопели, а Кваша просто не смог говорить. Он на полуслове замер, сказал: «Извините меня», - и отошел за кулисы, где несколько минут приходил в себя. В студии стояла абсолютно мертвая тишина. Никто из трехсот человек не издал ни звука, даже не шелохнулся. Потому что все ПОНЯЛИ, что происходит.

очь Жизель, родившаяся в Париже, всю жизнь прожила в России

Медсестра Люба через 60 лет нашла благородного немца

А Сергею Бодрову очень нравилась другая история. Он уже решил снять по ней фильм, но не успел.

Во время войны в районе Ставрополя молоденькая медсестра Люба работала в госпитале. Немцы наступали, раненых нужно было срочно эвакуировать. Каждый из медперсонала взял себе по нескольку бойцов и повел их пешком, поскольку железную дорогу разбомбили. Люба повела 17 бойцов. Они отмахали 70 километров, когда встретили другую партию раненых, те сообщили, что дальше к Нальчику нельзя, там немцы. Тогда Люба развернула свой отряд и приняла решение отвести всех домой, к маме, которая жила неподалеку. Постепенно раненые поправлялись и уходили. Остались шестеро. Как-то они сидели во дворе, обедали. За забором раздался шум, в дыру проскочил гусь, а за ним открывается калитка, и входит немец. Немая сцена. Он уставился на шестерых бойцов, они - на него. Немец присел на пенек, достал сигарету, закурил. Обвел всех глазами и говорит: «Мне гусь нужен». Не известно, чем бы обернулась ситуация, скажи он что другое: у него, конечно, было оружие, однако наших-то шестеро! Уходя, немец положил на стол десять марок. За гуся. Люба и раненые весь следующий день ждали облавы, однако немец никого не выдал... Его-то через 60 лет и искали.

В эфир не пустили истории о хамстве и изнасиловании

...Когда снимали «Последнего героя» в Малайзии, в телекомпанию «ВИД» пришло 55 тысяч заявок. Компьютерщики «Жди меня» решили совместить две базы данных - тех, кто написал на кастинг «Последнего героя», и тех, кого ищут в «Жди меня». Благодаря этой остроумной гипотезе с ходу нашлись 70 человек! Некоторые из этих историй показали в передаче, а вот одну показывать не стали.

Мать искала сына - он пропал внезапно, и она была убеждена, что с ним что-то случилось. Больной старой женщине нужно только было, чтобы сын был рядом, а он оказался обыкновенным подлецом. Никто не ждал подвоха, и все оторопели, когда в студии «Жди меня» этот красавчик стал обвинять свою мать бог знает в чем, кричать на нее, издевательски спрашивать, зачем она все это устроила... Ведущий Игорь Кваша не выдержал и сказал ему: «Идите-ка вы отсюда с богом...»

Историю эту так и не показали - и матери не поможешь, и сына не исправишь... Немного таких за семь лет существования передачи было. Всего пять. Вот еще одна.

Как-то Маша Шукшина позвонила тогдашнему продюсеру Сергею Кушнереву (увы, известный журналист, создатель «Жди меня» и «Последний герой» умер год назад), ее буквально трясло: «Можно я к тебе приеду?» Это была рабочая съемка, даже и не в студии. Маша ездила в приют снимать маленькую найденную девочку в надежде, что, когда покажут сюжет, родители ее узнают. В приюте выяснилось: люди, которые похитили девочку, надругались над ней... Когда Маша об этом узнала, ей стало плохо. Ее приводили в чувство всей редакцией - у любого могут сдать нервы...

Сын нашел отца, чтобы сказать: «Ты не виновен»

Авторы передачи как-то рассказывали, что для себя насчитали около пятидесяти главных причин, которые разлучают людей. Заканчивают школу, переезжают, а потом мечтают друг друга найти. Знакомятся в поездах или на танцах и не обмениваются адресами. Или обмениваются адресами, а потом кто-то возьмет и сожжет этот адрес в сердцах. Родители разводятся и раздирают семьи. Беженцы, детские дома, беспризорность, войны, землетрясения, наводнения... Была история, как после армянского землетрясения считали, что нет уже ребенка в живых, а он выжил и теперь ищет родителей.

Или вот такая житейская история из Узбекистана. Сын ищет отца, который работал главным бухгалтером на небольшом предприятии. Отец этот получил зарплату, принес домой в сумке деньги, а потом сумка пропала! Он на следующий день исчез, испугавшись, что люди подумают, будто он эти деньги присвоил. А семья через два дня нашла сумку с деньгами под матрасом. И уже всем понятно, что он не брал этих денег, только он-то об этом не знал, потому что подался в бега. Сын через нашу программу обратился: «Возвращайся, папа, все хорошо, никто тебя ни в чем не заподозрит». Но отец так далеко забился, где и телевизор-то не смотрят... Нашли его совсем недавно в Казахстане, в глухом месте, почти в пустыне...

КСТАТИ

Базу поиска придумала Чулпан Хаматова

На заре передачи находили 10 - 15 человек в месяц, потом - одного человека каждый час, это примерно тысяча в месяц. В России на каждые триста человек есть один, который кого-то ищет, и еще один, которого кто-то ищет.

Все письма регистрируются в специальной базе данных. Она придумана таким образом: если вы ищете меня, а я ищу вас, то на этапе, когда письма приходят в программу, компьютер их соединяет. Идея этой базы началась с рассказа Чулпан Хаматовой, которая тогда не имела никакого отношения к программе. Она рассказала про подругу, с которой они потерялись. Чулпан очень хотела найти ее, но никак не могла. Однажды на каком-то вокзале они случайно встретились. Бросились друг другу на шею, обнялись, но так были рады, что опять забыли обменяться адресами. И опять потерялись. Прошло еще три года, и опять они встретились как-то случайно... И опять забыли обменяться адресами. И тогда, рассказывает Чулпан, я начала думать: где я ее могу ее встретить в следующий раз? Тогда и родилась очень простая мысль: если бы было какое-то одно место, где все могли бы встретиться, то потерявшиеся находились бы гораздо быстрее. Но поскольку люди живут по всему миру, это место стало виртуальным - сайт программы «Жди меня» http://poisk.vid.ru/, в базе которой заложено более миллиона писем.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первой начала искать потерявшихся Агния Барто

Первая подобного рода программа выходила на радио «Маяк» с 1964 по 1973 год. Называлась «Найти человека», ведущей была Агния Барто. В начале 1998 года вышла программа «Взгляд», посвящённый поиску людей, в котором ведущие программы Александр Любимов и Сергей Бодров-младший принимали заявки на поиск. Программа и до этого делала сюжеты о поиске пропавших людей. В 1998-м на РТР состоялась премьера программы «Ищу тебя». Авторами идеи были журналисты Оксана Найчук и Виктория Эль-Муалля. Первоначально она выходила раз в месяц. Первые несколько выпусков вела Оксана Найчук, а потом к ней присоединился Игорь Кваша. Примерно тогда же передача стала называться «Жди меня».