2018-03-14T18:57:34+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: Экономика России преодолела кризис 2014-2015 годов

Налоговые изменения будут принимать не позднее 1 сентября
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России». Фото: Дмитрий Астахов/ТАССДмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России». Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Структуру и численность органов исполнительной власти нужно оптимизировать. Гражданская служба в целом нуждается в усовершенствовании. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России».

Медведев также напомнил об идее увязать вознаграждение топ-менеджеров госкомпаний с результатами их деятельности.

- Этот вопрос сейчас прорабатывается. Но я, собственно, жду результатов работы, потому что там уже все сроки вышли, - напомнил Медведев единороссам и присутствующим на заседании министрам.

Заседание посвятили экономическим вопросам. Как заявил Медведев, экономика России преодолела кризис 2014-2015 годов.

- Бюджет стараемся делать сбалансированным, инфляция остается низкой, рубль устойчивым, банки являются надежными, - сказал премьер, заметив, что Центробанк продолжит расчистку банковской системы.

Медведев также попросил депутатов Госдумы в ближайшее время принять закон о государственной контрольно-надзорной деятельности.

- Между бизнесом и государством необходимо выстраивать партнерские отношения, это не всегда государству легко удается, реформу контрольно-надзорной деятельности нужно продолжить, - сказал премьер.

Он заметил, что некоторые контролирующие инстанции дублируют свои функции, и это надо устранить.

- Идет работа по отказу от устаревших обязательных требований, но все равно таких требований много. Требования должны стать более современными, обоснованными, мотивирующими, - сказал премьер.

Как рассказал журналистам после совещания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, законопроект о контрольно-надзорной деятельности должен быть принят до конца весенней сессии.

Он также сообщил, что Медведев поддержал идею о том, что парламент должен принимать все налоговые изменения ежегодно до 1 сентября для того, чтобы они вступали в силу с января следующего года.

- Это обеспечит предсказуемость налоговой системы, - заметил Макаров.

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