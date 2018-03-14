2018-03-14T19:03:10+03:00
В мире

Ангелу Меркель в четвертый раз выбрали канцлером ФРГ

Эксперты считают, что политик, теряющая рейтинг среди собственного населения, продолжит антироссийскую политику
Эдвард ЧЕСНОКОВАнтон ФОКИНМария ЕФИМОВА
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Переизбранию Меркель предшествовал затянувшийся политический кризис, который стал продолжением общего разделения германского обществаПереизбранию Меркель предшествовал затянувшийся политический кризис, который стал продолжением общего разделения германского обществаФото: REUTERS
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Сенсации не случилось - коалиция двух крупнейших партий в Бундестаге в очередной уже четвертый раз переизбрала Ангелу Меркель на пост федерального канцлера ФРГ. Правда произошедшее можно назвать небольшим чудом, ведь итоги голосования стали результатом невероятно долгих переговоров между победившими партиями, длившихся рекордные пять месяцев.

За Меркель проголосовали 364 членов Бундестага, что чуть-чуть больше половины из 709 депутатов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже вручил канцлеру грамоту о назначении ее на высокий пост, а Владимир Путин направил ей официальные поздравления. Меркель уже 12 лет возглавляет ФРГ и вероятнее всего останется на своем посту еще на четыре года.

Переизбранию Меркель предшествовал затянувшийся политический кризис, который стал продолжением общего разделения германского общества. Для того, чтобы создать коалицию крупнейшим партиям пришлось пойти на значительные уступки друг другу.

-Переутверждение на пост канцлера - безусловно, победа Меркель, - комментирует кандидат политических наук, германист Александр Лапин. - Но других заметных успехов нет. Да, за годы её правления наблюдался некоторый промышленный и экономический рост в Германии, но он во многом нивелируется потерями от санкционной войны с Россией (до 2014 года ФРГ была в числе крупнейших внешнеторговых партнеров России). Все три своих срока госпожа канцлер целенаправленно действует в ущерб немецкому бизнесу (и малому, и среднему, и крупному). Далее, Меркель - одна из идеологов массового приезда «беженцев» из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Причем обязательные квоты на их прием Берлин и Брюссель навязывают всем членам ЕС. В одну только Германию уже прибыли около двух миллионов «новых европейцев», что стало тяжелейшим бременем для социальной системы.

Так что, исходя из предыдущий политики Меркель, можно утверждать: лучше и для Германии и для наших отношений точно не будет. У канцлера лично огромный антирейтинг - проще говоря, народ власть не любит. Все это — одна из причин роста популярности малых партий, например, «Свободных демократов» или «Альтернативы для Германии», которые выступают за конструктивные отношения с Москвой.

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