Чем нам грозит скандал с Великобританией

СЕГОДНЯ 19:22 2018-03-14T19:25:23+03:00

Госпожа Мэй объявила, что госактивы РФ в британской юрисдикции могут быть заморожены, если правительство сочтет, что они угрожают безопасности страны Фото: REUTERS

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, какие санкции ждут Россию из-за скандала с отравлением экс-полковника ГРУ, бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

Помимо дипломатических мер (Британия вышлет 23 российских дипломата на Родину и приостановит контакты на высоком уровне), имеются и экономические. Госпожа Мэй объявила, что госактивы РФ в британской юрисдикции могут быть заморожены, если правительство сочтет, что они угрожают безопасности страны. Формулировка расплывчата. Эксперты даже не взялись предположить, что это могут быть за активы. Однако отметили, что Лондон в последние годы был не особо щепетилен в вопросах притока капитала – откуда и как поступали деньги в страну, правительство не волновало. Видимо, контроль ужесточится, и будут дополнительные проверки счетов российских бизнесменов. Коих, кстати говоря, в Британии немного. По словам экономиста Сергея Хестанова, шансы, что наших предпринимателей выгонят из страны и заморозят их счета теоретически есть. Но из-за малой численности российского бизнеса на Туманном Альбионе, санкции такого рода почти безболезненны.

- Заявление госпожи Мэй звучит грозно, но опасности не представляет, - считает Хестанов. - Мы немного туда поставляем газ, но объемы эти и для нас, и для Великобритании небольшие. Поэтому здесь санкции накладывать бессмысленно. Да, на Лондонской бирже обращается довольно много российских ценных бумаг: и депозитарных расписок, и акций. Но, во-первых, последние годы их оборот сам по себе снижается, без каких-либо ограничительных мер. Во-вторых, среди них формально госактивы отсутствуют. То есть основания для применения к ним санкций тоже не просматриваются. Поэтому это типичная буря в стакане воды - очень громкие заявления без последствий.

Российский публицист и политолог Андрей Шипилов, проживающей на Кипре, напротив, считает, что последствия могут быть куда серьезнее. Причем они уже начались!

- Сегодня утром несколько российских бизнесменов в Великобритании уже получили уведомления об аресте своих счетов, домов, коммерческой недвижимости, - рассказал он в разговоре с «КП». - Надо понимать, что частная собственность на Западе – это нечто святое, отнимать ее никто не будет. Поэтому используется административный арест. Это значит, что человек, оставаясь формальным владельцем, не может больше распоряжаться своей собственностью.

По словам Шипилова, такие неприятности могут коснуться любого гражданина России, проживающего в Великобритании, даже самого опального. «КП» дозвонилась до одного такого - уточнить микроклимат в среде российской эмиграции. Алексей Шматко – предприниматель из Пензы, объявленный в нашей стране в международный розыск за мошенничество, больше 5 лет живет в Лондоне

- Единственное, чего все здесь опасаются – это того, что к вам могут приехать сотрудники СВР (Службы внешней разведки – прим.) и отравить вас, - прокомментировал он слухи, - А в целом, бизнесмены в Британии чувствуют себя хорошо. Здесь есть законы, которые свято выполняются и не могут быть нарушены по чьему-то звонку, как в России. Есть суд, который решает, предоставлять ли человеку убежище, наказывать ли его за что-то, лишать. И ему абсолютно фиолетово на то, что там говорит в правительстве Тереза Мэй.

Шматко подчеркнул, что ни о каких арестах счетов и недвижимости, нарушений прав россиян з границей он пока не слышал.