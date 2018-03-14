Почему современные мужчины часто ведут себя, как маньяки

СЕГОДНЯ 19:38 2018-03-14T20:00:27+03:00

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Разбирая почту после публикации «Хочу развестись и оставить ребенка с мужем», все время почему-то вспоминала роман «Коллекционер», который я у Джона Фаулза прочла первым и потом долго не могла дальше осваивать творчество великого писателя, боясь там напороться Фредерика Клегга, глупого, злого маньяка. Настолько трусливого, что он даже самому себе не решается признаться в том, кто он такой есть.

Ключевое слово в письмах - «изоляция». Влюбился-женился и давай жену изолировать от всего окружающего мира…

«Я очень сочувствую Марии и прекрасно ее понимаю, так как была в похожей ситуации, только хуже. Сейчас у меня двое детей, но обо всем по порядку.

Начинались наши отношения с мужем прекрасно. Конфетно-букетный период, знакомство с моим сыном и с его дочерью... Все замечательно. Стали жить вместе в большом загородном доме у мужа: он, я и мой сын (его дочь приезжала к нам на выходные, иногда оставалась на несколько дней). Дети уже взрослые были. Моему сыну - 15 лет, а его дочери 14 лет. У них сложились прекрасные отношения. Мы решились еще на одного ребенка. Как только я забеременела, началось... Даже страшно вспоминать. Все описывать не буду - стыдно, что такое терпела.

Муж стал плохо относиться к моему сыну, его раздражало все буквально: как он ест, как ходит, как дышит. Я старалась сглаживать все ссоры и во многом шла на компромиссы. Я любила мужа и мне хотелось сохранить семью. Муж стал часто выпивать. И нет, чтобы пойти спать, он начинал доставать всех и вся, изводя своими придирками и оскорблениями. Не знаю, как я выдержала все это во время беременности.

В итоге уже после рождения дочки, месяца через два, он устроил очередной скандал, и мой сын уехал из дома жить к бабушке (к моей маме). Я долго плакала. Но у меня была безвыходная ситуация: с работы уволили, так как работала на декретном месте, денег нет, мама на инвалидности и не работала. Я не могла уйти и сесть на шею к маме и жить на ее пенсию. Отношения с мужем становились все хуже и хуже. Я теряла саму себя.

Вы скажите почему нельзя было подать на алименты и на мое содержание, пока не исполнилось бы 1,5 года ребенку? Тут другая засада. Во-первых, мы не расписались официально. Во-вторых, он меня шантажировал, что выложит в сеть наше интимное видео. Ответственность за это есть, но репутацию потеряешь. Он говорил, что это его страховка. В-третьих, видимо, гормоны во время беременности и кормления грудью разжижали мне мозги. Мне пришлось остаться и терпеть все это дальше.

Я ездила к сыну в город через день, помогала маме, чем могла. Ни о каком переезде в город муж и слышать не хотел. Все это время мужа раздражало даже то, что я звонила маме и сыну. Его стали раздражать все звонки через мой телефон. Со временем мой телефон можно было вообще не включать. На него никто больше не звонил, чтобы у меня вдруг не начался скандал. Я жила в изоляции и практически ни с кем не общалась. Я стала удаленно на компьютере подрабатывать ночами, чтобы у меня были хоть какие-то копейки для поездок к сыну. Муж не давал ни гроша. Он оплачивал продукты и коммуналку, даже купил мне шубку. Потом правда весь мозг проел упреками за эту шубку. Лучше бы не покупал.

Мое терпение закончилось, когда дочери исполнился год. Мы не разговаривали целый месяц, после очередной ссоры. В один прекрасный день я собрала вещи и уехала с дочкой к маме. Я была в очень подавленном состоянии. Муж попытался вернуть меня, но я понимала, что больше так жить не могу. Если бы я осталась с ним, точно бы отправилась на тот свет. Стыжусь, но мысли уже были...

Я была счастлива, несмотря на то, что у меня практически не было денег, работы и самомнение находилось ниже плинтуса. Мои дети были со мной!!! Они меня любят. Мне никто не выносил мозг каждый день. Никто не оскорблял.

Постепенно жизнь наладилась. Мне очень помогла мама. Она поддерживала меня. Я нашла работу, дочку устроила в ясли, сделала сыну операцию и купила свое жилье!!! Тяжело, а кто сказал, что все должно доставаться легко.

Главное, не потерять себя! Тогда и жизнь наладится, и дети с тобой будут счастливы.

С уважением, Людмила, 39 лет».

Людмила, вы прям молодец. Я всем заявляю, кто еще не ушел от мужа-абьюзера: будьте, как Людмила. С маленьким ребенком к маме, к тетке, в глушь, в Саратов – главное, резче. От абьюзера надо увольняться одним днем, пока не успел сгруппироваться: отобрать детей, покалечить пасынков, отрубить вам руки, заточить в подвал – современные Фредерики Клегги крайне изобретательны. И главное развелось их что-то в последнее время – как клопов… Куда ни повернись – то нарцисс, то антисоциальный психопат. Прям что ж такое-то?!

Питательная среда маньяков – равноправие полов и возвышение личности. Общество больше не помогает людям в желании удержать друг друга: все эти моральные штуки типа «жена должна терпеть» почти не работают, экономические рычаги «муж – кормилец семьи» слабеют. Юридически супружество раньше давало мужчине власть над женщиной, теперь – равные права, которые отдельно еще и закреплены в Семейном кодексе. Об этом, кстати, и стонут борцуны за якобы пораженные права мужчин: у них только выбили из-под ног табуретку «первенства» и «главенства», а им мерещится конец света. И на равенство они не согласны, и по любви удерживать жену не хотят. Потому что – ну кто такие эти бабы? Тьфу.

Это мы, девочки, ходим на тренинги, учимся любить, привязывать, обволакивать единственного-нежного, а ребята – чтобы соблазнить всех, а потом «экологично слить». Идея, что мужчине тоже нужны долгие, теплые отношения с одной женой, в массовом сознании по-прежнему не приветствуется. А зря. Психопатов плодим.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим пламенным наблюдениям. У вас наверняка есть свои. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, почитать ваши истории. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия. И никогда не дам ваш адрес программе «Пусть говорят», вы меня знаете.