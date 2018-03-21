Российские ученые создали альтернативное автомобильное топливо на основе спирта

СЕГОДНЯ 12:06 2018-03-21T12:16:13+03:00

Топливо на испытаниях показало совместимость с обычным автомобильным двигателем без модификаций Фото: Евгения ГУСЕВА

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Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти (ВНИИ ПН) разработали альтернативное автомобильное топливо. В его состав входит смесь из 20-40% биоэтанола (этилового спирта, получаемого из растительного сырья) и дешевых продуктов переработки нефти.

“У такой смеси низкое содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля. Кроме того, кислородосодержащее соединение способствует тому, что в отработавших газах будет меньше несгоревших углеводородов. Топливо на испытаниях показало совместимость с обычным автомобильным двигателем без модификаций”, - заявил зав отделом автомобильных и авиационных бензинов НИИ Михаила Ершов.

По мнению ученого, в мировой практике такой опыт уже успешно используется в нескольких странах.

“В Бразилии “обычный бензин” на местных бензоколонках содержит 27% спирта. Половина автомобилей там неспециализированная, а половина с модификациями. Среднеэтанольное топливо получает господдержку в Таиланде. Направление активно развивается в США”, - рассказал Ершов.

Для массового получения биоэтанола исследователи планируют перерабатывать дешевую фуражную пшеницу или отходы древесины. Раньше вещество производили в Северной Осетии на заводе “Миранда”, однако вскоре компания отказалась от этого направления из-за высоких налогов.

“Сегодня стоимость литра 92-го бензина - около 39 рублей. Биоэтанол без налогов обошелся бы около 35 рублей. Но с налогами получается существенно дороже, - отметил замгендиректора “Миранды” Заур Маргиев.

Поэтому, по словам экспертов, направление может считаться перспективным только тогда, когда в России откажутся от акцизов для топливного спирта.

“Сейчас государству все равно: 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизом одинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно. В некоторых странах, включая Казахстан, Белоруссию, Украину, все иначе. Там такое топливо можно производить и использовать. Особенно биоэтанольные смеси популярны на Украине, где топливо значительно дороже, чем у нас”, - рассказал президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев “Известиям”.