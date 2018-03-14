Максим Галкин: У меня жена достаточно умная, чтобы делать вид, что я главный

СЕГОДНЯ 01:07 2018-03-13T12:43:06+03:00

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Сегодня Максима Галкина смело можно назвать самым востребованным телеведущим. Ведет сразу четыре рейтинговых проекта на Первом канале: «Лучше всех», «Старше всех», «Сегодня вечером» и «Звезды под гипнозом». И дает концерты. Готовится к сольнику в Кремлевском дворце, где 23 марта представит свою новую концертную программу.

Максим нашел время пообщаться с журналистами и поклонниками в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

«Денег не скопил»

- Максим, как вы все успеваете?

- Тяжело.

- Пора бы вам двойником обзавестись, как Челентано. Вот он на самолетах боится летать, отправляет порой на гастроли официальных двойников.

- Может быть, я бы и обзавелся двойником, но пока как-то успеваю. Хотя с удовольствием работал бы чуть меньше. Я тут одного известного артиста, эстрадного певца спросил: «Валерий Яковлевич, скажи, ты же богатый человек...» А Леонтьев ответил: «Да, Максим, богатый». - «У тебя не возникала мысль, что можно и отдохнуть уже? Ты же можешь себе это позволить. Ты же накопил?» Он говорит: «Максим, знаешь, я-то накопил, но меня всегда мучает мысль: а вдруг я проживу долго?»

Вот так и с концертами. Когда много расходов, не знаешь, сколько мне денег понадобится в будущем. А я в отличие от Валерия Яковлевича еще и копить не умею.

К тому же все-таки от юмористов ждут все время чего-то нового. Я белой завистью завидую нашим некоторым певцам, которые годами поют одно и то же (кстати, Валерия Яковлевича это не касается), и люди слушают и радуются. А нам, юмористам, сложнее, один и тот же анекдот непросто рассказывать. Вечная головная боль, ты должен что-то новое придумывать. Вот в очередной раз что-то я придумал - поэтому в конце марта жду всех на своем концерте.

- У вас четыре шоу сейчас...

- Звучит громко - четыре шоу. У меня есть субботняя и воскресные программы. И все. В субботу - «Сегодня вечером», в воскресенье - либо «Лучше всех», либо «Старше всех», либо «Звезды под гипнозом», но всегда «либо». Меня не может быть больше, чем два раза в неделю. И наряду с теми ведущими, которые работают шесть раз в неделю, думаю, я еще достаточно скромный человек.

maxgalkinru 41-летний артист находится в отличной форме: успевает и на гастроли ездить, и на телешоу рулить.

- В начале 2000-х вы прославились политической сатирой. В связи с выборами появились новые герои пародий?

- Ксения Собчак - да. Про нее много говорю в своем концерте. Я, кажется, остался один, кто со сцены дает много политического юмора. Других артистов таких не знаю. Если есть, скажите, с удовольствием схожу на их концерт.

- Кого труднее всего копировать?

- Тяжело показывать тех политиков, например, которые еще не стали известны своей манерой широкой аудитории. Я с удовольствием изобразил бы Грудинина, но боюсь, что пока широкая аудитория не знает, как Грудинин разговаривает. Голос должен быть на слуху.

Зубы долой!

- Среди ваших жертв есть еще артисты, ваши коллеги...

- Что значит среди жертв? Я их популяризирую. Но коллеги из прошлого века как-то ярче. Коллеги нынешние слишком быстро уходят. Часто так: сегодня он популярный, завтра - нет. Пока я соберусь его изобразить, его уже никто не знает. Катастрофа.

- А Ису Багирова, вашего соведущего по программе «Звезды под гипнозом», можно уже пародировать?

- Конечно, можно. Сейчас он еще немного продержится, и мы начнем. У него очень яркая, интересная манера. Но в эфире было лишь несколько программ «Гипноза», а вы хотите, чтобы я уже изображал Багирова. Когда я с ним вел программу, только успевал ловить падающих людей, которые засыпали, мне не до манеры его было.

- Были ли какие-то люди, на которых не подействовал гипноз?

- Конечно. Огромное количество артистов не попали туда, потому что не прошли кастинг, они не были гипнабельными. Вот, например, Жанна Эппле. Поэтому всем скептикам советую подумать: зачем, если это все неправда, нам отсеивать такое количество замечательных, ярких артистов.

- Согласны ли вы с мнением, что ваша работа на сцене сопоставима с трудом врача?

- Конечно. Юмор лечит. Эффект, правда, недолго держится, потом человек погружается в свою жизнь, но тем не менее от легких заболеваний, таких как депрессия, паника, страх, повседневная грусть, юмор помогает. В этом отношении мы врачи. В более сложных случаях все-таки лучше идти к профессиональным эскулапам.

- Передозировка юмора возможна?

- Можно перехохотать, конечно. Бывало, люди выбивали зубы. Клянусь! Женщина выбила два передних зуба: так хохотала, что ударилась о стоящее впереди кресло.

«Сам мою посуду - берегу ногти Аллы»

- Получили ли вы подарок к 23 февраля от супруги? Если да, то какой?

- Дети поздравили. Алла их как-то вперед выдвинула с открытками, которые они сами сделали, со стихами.

- Вы в доме, судя по всему, командир?

- У меня жена достаточно умная, чтобы делать вид, что я главный.

maxgalkinru По словам АБ, пока она не видит в своей младшей дочери артистку. Лиза увлекается плаванием.

- Галина из Белоруссии спрашивает, что вы любите больше: работу на сцене или работу по дому?

- Я не воспринимаю выступление на сцене как работу. Бог мне дал возможность радовать людей со сцены и получать от этого удовольствие. А работа по дому - это медитация. Когда мы жили с Аллой вдвоем в квартире в Филипповском переулке, я всегда мыл сам посуду, берег ногти жены. Сейчас у нас есть посудомойка, но я до сих пор люблю это дело.

- Удивило ваше интервью, где вы сказали: если выбирать между карьерой и семьей, то карьера - ерунда.

- Я имел в виду, что, если что-то необходимое для карьеры мешает семье, ты выбираешь все-таки семью. Но это не значит, что нужно все забросить. Семью тоже надо кормить. Успех в карьере - тоже залог благополучия семьи.

- Если вы поймете, что какой-то бизнес принесет больше денег, чем шутки и телевидение...

- Не появится такой бизнес в жизни артиста. Артисты не бизнесмены. Они могут быть лоббистами, могут нечаянно заработать. Но бизнесмен - это бизнесмен. Это такой же артист, только в совершенно другой сфере. И, как правило, это не совпадает.

- Сейчас слова творческих людей становятся темой номер один для обсуждения. Например, реплика Алексея Серебрякова про национальную идею, которой якобы является грубость.

- Для меня странно, что накинулись на Алексея Серебрякова. Ну должен же быть какой-то, как говорил Михаил Сергеевич, плюрализм мнений. Человек так видит. Он имеет право рассказать о своем видении. Он сказал в контексте, в интервью, эмоционально. Конечно, те черты, о которых он сказал (сила, наглость и хамство), встречаются. Но не только в нашей стране. И в США это сплошь и рядом. И это, конечно, не наша национальная идея. Я вообще не знаю, какая у нас национальная идея. Мне кажется, что самой замечательной была бы идея, чтобы люди были сосредоточены на действиях со знаком плюс.

- Звонок от слушателя: какой у вас любимый музыкальный инструмент?

И рецепт вашего любимого блюда.

- К сожалению, не играю на музыкальных инструментах, но так, интуитивно - фортепиано. Любимое блюдо - блины. Они должны быть такие тоненькие-тоненькие. Мама так умела делать, Оксана, которая сейчас нам по дому помогает, тоже тоненькие делает. Ты туда заворачиваешь что-то...

- А что вы туда заворачиваете?

- Мне неудобно сейчас говорить, что я туда заворачиваю. Скажем так, сметану.

Экскурсии вокруг замка

- Собираетесь ли вы инициировать переименование поселка, где проживаете, на более благозвучное? Нельзя же все время жить в Грязи.

- Название Грязь не соответствует наполнению. Там очень чистые почвы песчаные. Ну назвали так исторически. Деревне-то уже три столетия, что я со своим уставом в чужой монастырь буду лезть? Когда-то Алле московские власти предложили квартиру в Последнем переулке. Есть такой в центре города. Она сказала: «Как вы это себе представляете? Свою жизнь она закончила в Последнем переулке». И отказалась только из-за названия. Может быть, если бы я не влюбил Аллу в красоты этой деревни, она бы тоже сказала: «Нет, не поселимся». Но для нас это всего лишь название.

- Говорят, около вашего дома даже экскурсии водят.

- Да, у нас останавливаются «Икарусы», выходят люди. Автобусы наполняются в центре Москвы, едут в Звенигород, там много красивых мест. И одна из остановок - наш дом. Люди выходят около нашего продуктового маленького магазинчика, идут к нашему дому пешком. Я, бывает, с башни наблюдаю за этой процессией. Они фотографируются. Я им иногда машу рукой. Думаю, может, надо как-то вступить в сговор с организаторами и за отдельные деньги мы будем с Аллой выходить к людям.

- У вас есть домашние питомцы?

- Есть собака Маруся, шпиц померанцевый. Она очень маленькая и очень любит попрошайничать. Когда Алла приходит на кухню что-нибудь съесть, Маруся начинает ее бить передними лапками по ноге, прямо по ахиллову сухожилию, и так сильно, что может толкнуть. Это ее основная особенность: она нам все время бьет по ахиллову сухожилию, но мы ее кормим.

- В кровать не лезет?

- У нас есть помощница по дому Оксана, к которой Маруся лезет в кровать. Мы выделили ей человека.

maxgalkinru 4-летний Гарри Галкин растет копией отца.

«Люблю поесть»

- Звонок слушателя: «Скажите, а есть еще что-то такое, что вы умеете делать так же хорошо, как говорить, и вам это доставляет удовольствие?»

- Я люблю есть. И так же заразительно, как и говорить. И многие люди, которые наблюдают, как я ем, даже если они на диете, срываются и начинают есть со мной.

- Вы недавно в программе сказали, что весите 86 кило.

- Если найдете весы, я туда встану. Не наврал, сказал честно в «Гипнозе». Я реально боялся садиться на героя программы, который находился под гипнозом, опасаясь, что мы его раздавим, поэтому назвал свой вес.

- Алла Борисовна не раз говорила, что, если бы не она, вы бы всю жизнь ходили в одном свитере...

- Мне нравится эта легенда. До того как в моей жизни появилась Алла, все-таки я во что-то одевался. Конечно, тот безупречный вкус, который присущ моей жене, в корне изменил мой облик. Я действительно лентяй, и последние разы, когда Алла мне что-то покупала, замечательные вещи, я даже с ней в магазин не шел, она на глаз все брала, а потом то, что не подходило, мы меняли.

- Расскажите о последней чужой шутке, после которой вы душевно посмеялись.

- Замечательный анекдот. Это любимый анекдот Александра Анатольевича Ширвиндта. Сотрудник крематория неожиданно чихнул на рабочем месте и теперь не знает, где кто.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гарри мечтает стать вулканологом

- У ваших детей есть кумиры, какие-то личности, которые им симпатичны?

- Конечно. Я и Алла у них симпатичные личности. Они слишком маленькие еще, у них нет такого восприятия. Они ориентируются на нас и на мультипликационных героев.

- Какие мультики смотрят?

- Разные. Гарик любит «Домовенка Кузю» и какого-то щенка Вольта. Разброс большой - от «Принцессы Софии» до «Незнайки на Луне».

- Дети не ревнуют вас к героям программы «Лучше всех»?

- Поначалу ревновали. Потом как-то свыклись. Конечно, программа у них вызывает живейший интерес. Они с удовольствием ее смотрят.

- Они не говорят: «Папа, смотри, я же тоже так могу»?

- Нет. Они просто громко начинают что-то свое говорить. Если видят, что я слишком поглощен созерцанием собственной программы, где я занят другими детьми, они начинают меня отвлекать: папа, иди сюда, посмотри сюда!

- Гарри, судя по вашему Инстаграму, мечтает стать вулканологом. Откуда он вообще узнал об этой профессии?

- Он на картине у нас дома увидел вулкан, когда ему было года два, и спросил, что это такое. Я ему рассказал. И с тех пор он интересуется этой профессией. Он уже прочитал целую французскую книжку (ну ему читаешь по-французски - он учит французский), посвященную вулканам. В общем, разбирается.

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