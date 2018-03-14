Невеста Маша. Made in Russia

СЕГОДНЯ 02:00 2018-03-13T15:05:00+03:00

Кажется, через пару лет рожать в развитых странах станет совсем некому, все разойдутся по тренингам личностного роста и бизнес-конференциям. Россиянки же в большинстве своем не так прогрессивны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русские женщины все больше ценятся на мировом брачном рынке. Почему? Это выясняла корреспондент «КП», вышедшая замуж за гражданина Бразилии

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«Американки слишком здоровые, француженки слишком капризные, немки слишком спортивные, японки слишком покорные, итальянки слишком ревнивые, англичанки слишком пьющие, голландки слишком раскрепощенные, испанки слишком томные! Остаются русские», - писал Фредерик Бегбедер в своей книге «Идеаль». И был в общем-то прав. Возникшая пару десятков лет назад мода на русских жен до сих пор актуальна. За последние 26 лет Россия поставила миру самое большое количество невест.

Хотят домохозяек

Когда в XV веке в Европе на кострах жгли красивых ведьм, заподозренных в колдовстве, на Руси ведьмами считали страшных старух а-ля Баба-яга. Вероятно, благодаря этому неестественному отбору появилось мнение, что славянки самые красивые в мире. А если серьезно, то иностранные женихи предпочитают нас не только из-за внешности. В их представлении мы просто созданы для семьи.

- Русские воспитаны в духе наших матерей, - говорит Алекс, клиент известного брачного агентства из Калифорнии. - Современные женщины в США очень независимы. Они живут своей жизнью и не заботятся о мужьях. А я хочу домохозяйку, которая будет оставаться дома, растить наших детей и ждать меня вечером.

Похожие желания имеют многие мужчины из Европы, где подавляющее большинство женщин очарованы идеями феминизма и зациклены на карьере.

Кажется, через пару лет рожать в развитых странах станет совсем некому, все разойдутся по тренингам личностного роста и бизнес-конференциям. Россиянки же в большинстве своем не так прогрессивны. Пока другие пытаются выйти из пресловутой «зоны комфорта», мы как раз туда стремимся всей душой. Этого комфорта нам не хватало всю жизнь, вот почему мы его ценим и всячески создаем. В русских все еще живет убеждение, что без мужа и детей женщина неполноценна. И в списке «must do» замужество стоит чуть ли не сразу после окончания института. А поскольку своих мужчин, по статистике, в России не хватает, приходится поглядывать на иноземцев.

«Не ноют»

Несколько лет назад с легкой руки журналистов появилось выражение «мода на русских жен». Тон задал Голливуд. Подругу или жену-россиянку завели Эдриан Броуди, Роналду, Микки Рурк, Мэл Гибсон, Джим Керри, Бенедикт Камбербэтч...

В русских влюбляются, несмотря на антироссийскую пропаганду на ТВ и страшилки о том, что все мы работаем в КГБ...

- До встречи с Леной я верил, что россиянки - холодные и мрачные женщины, пьющие исключительно водку, - признается 45-летний Марко из Италии. - Какой я был наивный! Мало того что у Лены всегда хорошее настроение, так она еще и меня поддерживает в трудную минуту. В каждой ситуации видит что-то хорошее: дождик пошел - трава будет лучше расти, деньги закончились - что ж, сядем на легкую диету... Итальянки по сравнению с русскими более требовательны. А у русских корон нет. Они и работать успевают, и детей воспитывать, и не ноют целыми днями. Помню, итальянка, на которой я хотел жениться, устроила мне скандал из-за недостаточно хорошего отеля в Париже, куда я ее привез. А через три года Лена, сидя в том же отеле, восхищалась видами из окна и роскошным завтраком.

Правда, по мнению Марко, злить русскую женщину небезопасно. «Лучше оказаться рядом с разъяренным медведем, чем с раздраженной русской, настолько у них мощный темперамент», - добавляет он.

Сэкономить на свадьбе

Существует мнение, что женитьба на россиянке - отличный способ сэкономить на свадьбе. Мол, им зачастую непринципиально пышное торжество на 300 гостей, лимузины, дорогие подарки и шикарное платье. Наши женщины бросаются в омут с головой, часто кладут на алтарь любви собственное имущество. Плюс русская родня далеко и на свадьбу приезжают максимум родители.

- Турки, например, обожают русских по нескольким причинам, - говорит Марина из Стамбула (замужем 2 года). - Во-первых, мы красивые и можем заниматься сексом до свадьбы, во-вторых, хорошо образованные. В-третьих, турецкие законы всегда на стороне мужа. Первые пять лет замужества ты полностью зависима от супруга: сидишь дома и даже детей вывезти за границу без его согласия не можешь.

Но «российская дешевизна» - не более чем видимость. Каждый, кто прошел через легализацию интернационального брака, бумажную волокиту и огромные траты на оформление гражданства, медицинской страховки, знает, что жениться на иностранке затратнее, чем на соотечественнице. Первое время жену из-за границы нужно буквально водить за руку: ни языка, ни местных нравов она не знает. Придется потратиться и на языковые курсы, да еще содержать ее, безработную, несколько лет. А если у женщины есть дети от первого брака, кредиты, ипотеки? Заботы ложатся на плечи иностранного мужа, и все это стоит немалых денег и нервов.

«Всё простят»

Художник Никас Сафронов имел жен разных национальностей, в том числе 13 лет прожил с итальянской фотомоделью. И, хоть это звучит банально, по его мнению, наши все равно самые лучшие.

- Ошибочно думать, что россиянки будут терпеть унижения и ложь, - рассказал он «КП». - Да, они выносливы и могут бороться за любовь, семью, детей. Но при одном условии: если супруг-иностранец их искренне любит. Даже если она разозлится, она даст тебе в глаз, а потом пойдет за тебя на смерть. И в этом ее истинная любовь. Но если муж-иностранец будет нечестен с ней, она развернется и уйдет к другому.

Конкуренция рождает качество

Количество женщин в нашей стране превышает число мужчин более чем на 10,7 млн.!

По мнению старшего научного сотрудника Института демографии Евгения Сороко, ситуация начала улучшаться только в последние 8 - 10 лет. И вот почему:

- Снижается сверхсмертность мужчин, растет продолжительность их жизни, уменьшаются показатели алкоголизма, травматизма, ДТП, убийств, самоубийств... Другими словами, брачный рынок женихов расширяется, а его качество растет.

- Россиянки привыкли прикладывать больше усилий в поиске мужчины, - считает социолог из Вены Наталья Мушкевич. - Так исторически сложилось. Они ухаживают за собой, читают книги, играют на каком-то музыкальном инструменте. Наверное, поэтому наши мужчины немного избалованы женским вниманием. А за границей те, кого в России считают заурядными, воспринимаются как принцессы...

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Любить никогда не поздно

56-летняя Инга вышла замуж за мужчину из Баварии 4 года назад. В возрасте, который в России называют преклонным, снова влюбилась и нашла в себе силы начать новую жизнь на чужбине.

- Муж говорит, в Европе нет такого культа красоты и молодости, как у нас, - говорит она. - Здесь больше ценится душевный комфорт. Россиянок любят за самостоятельность, силу духа и красоту. Мы много учимся, работаем, и с нами интересно. Но это не значит, что среди немок нет красивых и умных женщин...

С будущим мужем Инга познакомилась случайно во время поездки в Мюнхен.

- Он не был ни красив, ни богат, ни молод, просто оказался именно тем человеком, с кем я почувствовала себя счастливой. Я и представить не могла, что всего через год стану его женой! Думаю, большинство интернациональных браков заключается именно так, спонтанно. И основной причиной заключения брака становится вовсе не национальность влюбленных, а их человеческие качества и вспыхнувшие чувства. Ведь в конечном итоге и турки, и американцы, и мы с вами хотим найти свою половинку, а где и как - это уже детали.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество русских невест за рубежом не убывает начиная с 1990 года. По данным ООН, вплоть до 2016 года Россия лидировала по числу международных мигрантов. Ежегодно из страны уезжали 12 и более миллионов человек, из них примерно 49% женщин.

Лишь в 2017-м мы уступили Индии и Мексике, оказавшись на третьей позиции - из-за увеличения числа переселенцев. За нами идут Китай, Бангладеш, Сирия.

Подсчитать точное количество браков, заключенных россиянками за рубежом, практически невозможно, в Москве же в прошлом году возникло 13 685 интернациональных семей, что составило 15% от общего объема зарегистрированных браков.

Ирина и Маркус вместе уже три года.Фото: Личный архив

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Женился на русской после сериала о викингах

Маркус ФАЛЬКАО, муж автора этой заметки - и герой материала «Хотела подтянуть английский - нашла мужа в Бразилии»:

- Я целенаправленно искал русскую жену. Как-то раз посмотрел сериал о викингах. Там светловолосые голубоглазые женщины мужественно сражались на мечах и демонстрировали невероятную силу духа. Подумал тогда: хочу себе такую жену-викинга. Надоели женщины-принцессы, которым нужно все на блюдечке подносить. А когда встретил Ирину, сразу понял, что это - мое. Она сказала: «Я собираюсь быть счастливой, хочешь со мной?» А кто бы отказался. И вот уже три года я наслаждаюсь жизнью. Что еще меня привлекло в будущей жене? Красивая попа. В Бразилии эту часть тела ценят даже больше груди. Поэтому мне непонятно, когда женщина говорит: «Я меня слишком большая попа». Это все равно что сказать «слишком красиво».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Неликвид и заниженная самооценка»

- Ищут заграничных мужей лишь те, у кого занижена самооценка, - считает Наталья из Египта. - Помыкавшись на Родине, да так и не встретив достойного мужчину, затюканные замухрышки отправляются в страну третьего мира, находят там такой же неликвид - тех, кого забраковали местные невесты, и яростно бросаются в семейные оковы. А потом начинается отрезвление: оказывается, работать он не хочет и детей в Россию забирать не разрешает... Конечно, для какого-нибудь Мухаммеда женитьба на славянке и светленькие дети - это престижно, а еще экономически выгодно, ведь за наших не надо платить калым, наши непритязательные...