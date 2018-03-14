2018-03-13T12:25:04+03:00
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Ученики Василия Пескова

Подведены итоги совместного конкурса «Транснефти» и «Комсомольской правды» имени великого журналиста [фото]
Евгений САЗОНОВ
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Битва жуков-оленей. Фото Александра КУЗОВЕНКО (3-е место).Битва жуков-оленей. Фото Александра КУЗОВЕНКО (3-е место).

Завершился II Всероссийский конкурс журналистских и блогерских работ имени Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». Традиционно его организатором выступило ПАО «Транснефть», а соорганизатором - «Комсомольская правда».

Выводок молодых ласок. Фото Александра НАЗИНА (2-е место).

Выводок молодых ласок. Фото Александра НАЗИНА (2-е место).

За право получить признание боролись более 150 участников со всей России: от Приморья до Крыма. Причем не только с отдельными фотографиями и публикациями, а с целыми сериальными историями. Среди присланных работ встречались рассказы о птицах и рыбах, медведях и микроорганизмах, о чукотском поселке оленеводов и экопоселении на Алтае. Но главный герой всех публикаций один - это великолепная русская природа. И тема одна - призыв к бережному отношению к ней.

Звездная ночь. Фото Александра КУЗОВЕНКО (3-е место).

Звездная ночь. Фото Александра КУЗОВЕНКО (3-е место).

На суд жюри свои работы предоставили как профессиональные журналисты, так и блогеры и наши читатели, среди которых оказалось большое количество экологов и путешественников.

Трясогузка кормит приемного сына-кукушонка. Фото Ивана НАЗАРОВА (1-е место).

Трясогузка кормит приемного сына-кукушонка. Фото Ивана НАЗАРОВА (1-е место).

Единогласно первый приз был отдан Ивану Назарову, рязанскому писателю, журналисту и фотохудожнику. Уже десять лет он бессменно ведет рубрику «Встречи с природой» в местной газете «Рязанские ведомости». И по праву считается учеником Василия Михайловича Пескова, с которым дружил и у которого перенимал опыт. Остальные победители тоже признались, что учились писать и снимать по работам великого российского журналиста.

Кудрявые пеликаны. Фото Александра НАЗИНА (2-е место).

Кудрявые пеликаны. Фото Александра НАЗИНА (2-е место).

ПОБЕДИТЕЛИ

1-е место - Иван Назаров из Рязани, постоянный автор рубрики «Встречи с природой».

2-е место - Владимир Напольнов (текст) и Александр Назин (фото) из Оренбургской области за работу «Не разлей вода».

3-е место - Александр Кузовенко из Самары за цикл публикаций «Самарская экспедиция».

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