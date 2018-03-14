В рамках ПМЭФ-2018 пройдет молодежный день

СЕГОДНЯ 13:20 2018-03-14T13:27:40+03:00

Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» проводится в России пятнадцать лет. Фото: предоставлено организаторами

Участники молодежного форума обсудят ключевые экономические и политические вопросы с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими экспертами и учеными

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26 мая на площадке Петербургского международного экономического форума пройдет Молодежный экономический форум, его организуют фонд «Росконгресс» и Росмолодежь совместно с «Опорой России» и образовательным фондом «Талант и успех».

«В целях исполнения поручения В.В. Путина об организации постоянно действующей молодежной платформы на базе ПМЭФ, программный комитет предложил организовать специальный Молодежный день на 3-й день ПМЭФ, в рамках которого пройдет Молодежный экономический форум и много других интересных проектов. Интеграция молодежи в работу ПМЭФ на постоянной основе способствует обмену опытом представителей разных сфер жизни, формированию доверия между поколениями, и в этом взаимодействии также отражается главная тема Форума – создание экономики доверия», - отметил советник президента РФ, руководитель Программного комитета Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Во время форума участники обсудять ключевые экономические и политические вопросы, в том числе рассмотренные в рамках основной деловой программы ПМЭФ, с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными.

Программа форума

Ключевым мероприятием программы Молодежного дня ПМЭФ станет центральное заседание «Молодежная экономическая повестка России на 2018-2024 годы». Участники заседания обсудят вопросы развития потенциала молодежи как экономически активной части населения и увеличения вклада молодых предпринимателей в ВВП страны.

Сессии экономической направленности будут посвящены определению места молодых российских предпринимателей на глобальной арене, способам взаимодействия с молодежным бизнес-сообществом в рамках G20, а также поиску объединяющих принципов для молодых предпринимателей современности.

Отдельной темой обсуждений станет реализация потенциала молодежи в российских экономических условиях. Участники обсудят способы повышения эффективности социальных лифтов, проблему самореализации молодежи в условиях моногородов, действия органов власти и бизнеса по поддержке профессионального развития молодых людей в России.

Состоится питч-сессия для молодых предпринимателей, где они смогут представить инвесторам свое видение развития новых направлений проектной деятельности.

Особое внимание будет уделено становлению корпоративного волонтерства в России, обсуждению мировых практик и поиску путей развития системы волонтерства в российских регионах.

Ряд сессий деловой программы будет посвящен роли информационных технологий в жизни новых поколений. Рост глобальной цифровой экономики открывает новые возможности и вместе с тем несет определенные политические риски. В фокусе обсуждений – как обеспечить глобальную инклюзивность интернет-пространства и экономическое сотрудничество в интернете. В рамках отдельной сессии, посвященной индустрии компьютерных игр, участники обсудят способы геймификации процессов в реальной жизни, инструменты трансфера полезных навыков из игрового мира в действительность, использование игровых технологий для получения новых знаний и компетенций.

Дискуссии в рамках Молодежного дня коснутся как экономической составляющей молодежной политики государства, так и более широких вопросов воспитания, самореализации и глобальной ответственности. Как изменения в глобальной экономике и безграничные коммуникационные возможности изменили систему жизненных ориентиров для молодежи? Какова роль школы в формировании мировоззрения подрастающих граждан? Какой должна быть стратегия государства по формированию ценностей для подрастающего поколения?

Кроме того, состоится сессия ЮНЕСКО, посвященная формированию активной позиции молодежи в отношении глобальных проблем человечества, а также форсайт-сессия «Тренды будущего: мир 2030».

Также в рамках Молодежного дня состоится торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна - моя Россия».

Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» проводится в России пятнадцать лет. В 2018 году конкурс проводится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Одна из основных целей конкурса - привлечение молодых людей к решению социально-экономических вопросов родных регионов, городов и сел. Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, партнерских НКО и бизнес-структур, а также приглашения для участия в Молодежном дне в рамках ПМЭФ. Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки РФ, Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» и Российская академия образования.

Мероприятие пройдет при поддержке фонда «Росконгресс» - крупнейшего организатора конгрессно-выставочных мероприятий.