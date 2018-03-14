Бастрыкин встретился в Дамаске с сирийскими коллегами

СЕГОДНЯ 14:20 2018-03-14T14:24:37+03:00

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Дамаск, где провел встречи с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком, председателем Следственного комитета и Министром юстиции Сирийской Арабской Республики Ишамом Аш-Шааром и Председателем комитета по документированию террористических преступлений – замминистром юстиции Тайсиром Ас-Самади.

Стороны обсудили практическое взаимодействие по вопросам связанных с расследованием преступлений террористической направленности, а также иных преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.

"Александр Бастрыкин поблагодарил сирийские компетентные органы за всемерное содействие российскому следствию в расследовании уголовных дел, подчеркнув, что совместными усилиями удается собрать значительную доказательственную базу и конкретные лица будут привлечены к уголовной ответственности за содеянные противоправные деяния. Глава СК России выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с сирийскими коллегами в таком же позитивном ключе и помощь правоохранительных органов САР в обеспечении проведения следственных действий на территории Сирии", - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Перед вылетом в Москву Бастрыкин собрал на российской военной базе в Хмеймиме рабочее совещание. Он встретился со следователями СК России, и дал им ряд конкретных поручений и указаний.