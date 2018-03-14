2018-03-14T15:26:02+03:00
Спорт

Билеты на матчи сборной России на ЧМ-2018 перепродают в 15 раз дороже номинала

Самые дешевые билеты толкают по цене в 20 тысяч рублей
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Открытие центра выдачи Паспорта болельщика в Екатеринбурге.Открытие центра выдачи Паспорта болельщика в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В день начала он-лайн продаж билетов на чемпионат мира по футболу-2018 на официальном сайте ФИФА было не протолкнуться. Чтобы сделать заявку приходилось отстоять в очереди по пять часов. А к вечеру дешевых билетов уже не осталось.

К утру в среду их вовсе смели. К 12-и часам дня, то есть ровно через 24 часа после начала продаж, мест на матчи в Москве и Санкт-Петербурге вообще не осталось. Но еще можно было купить билеты третьей категории (по 6 300 руб) в Саранск на матч Панама - Тунис и на несколько матчей второй (9 900) и первой (12 600) категории- в тот же Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Самару и Ростов.

На игры плей-офф никаких билетов не осталось. Интерес к чемпионату мира по футболу в России, конечно, радует. Но такая картина только на официальном сайте ФИФА. А весь интернет пестрит предложениями по продаже билетов на любой из матчей. На некоторых сайтах даже шрифты и оформление стилизованы под официальную символику ЧМ-2018. А цены заоблачные. К примеру, самые дешевые билеты на матчи сборной России четвертой категории (официальная цена 1 280 руб), толкают по 20 тысяч рублей, то есть в 15 раз дороже! На другие, не самые интересные игры, минимальная цена 14 000 - почти в 11 раз больше номинала!

ФИФА уже ответила по этому поводу.

ОФИЦИАЛЬНО

Билеты могут аннулировать

«Учитывая существенный интерес к турниру во всем мире, мы также хотели бы напомнить всем болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 является FIFA.com/bilet. Билеты приобретенные через другие источники, могут быть автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации», - сообщил вчера оргкомитет «Россия-2018».

Так что, пока не поздно, берите те билеты, которые остались на официальном сайте. В любом случае, это будет дешевле, даже если вам придется ехать в другой город. Поезда для болельщиков с билетами, кстати, обещают сделать бесплатными.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Спартак - СКА-Хабаровск 11 марта 2018: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - СКА-Хабаровск. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 марта 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Посол РФ предупредил Великобританию об ответных мерах на высылку российских дипломатов
Строители пообещали Путину открыть Крымский мост досрочно
Политолог: карательные шаги Мэй не нанесут ущерба России
Евросоюз намерен обновить визовую политику
Порошенко возмутился приездом Путина в Крым
Лавров заявил, что Россия жестко предостерегла США от удара по Дамаску
Мэй: Великобритания приостановит все двусторонние контакты с Россией
Русский друг поделился воспоминаниями о Хокинге
Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за дела «Скрипаля»
Досрочное голосование на Бали пройдет 16 марта
Объем выданных в феврале в РФ ипотечных кредитов вырос вдвое
Экономическая война с РФ и высылка российских дипломатов: британские СМИ рассказали, какие меры может принять Лондон в отношении Москвы
СМИ: Российский посол вызван в МИД Великобритании
Киев заявил о намерении подготовить в международные суды единую жалобу против России
Украина объявила в розыск бывшего мужа Максаковой