Билеты на матчи сборной России на ЧМ-2018 перепродают в 15 раз дороже номинала

СЕГОДНЯ 15:11 2018-03-14T15:26:02+03:00

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В день начала он-лайн продаж билетов на чемпионат мира по футболу-2018 на официальном сайте ФИФА было не протолкнуться. Чтобы сделать заявку приходилось отстоять в очереди по пять часов. А к вечеру дешевых билетов уже не осталось.

К утру в среду их вовсе смели. К 12-и часам дня, то есть ровно через 24 часа после начала продаж, мест на матчи в Москве и Санкт-Петербурге вообще не осталось. Но еще можно было купить билеты третьей категории (по 6 300 руб) в Саранск на матч Панама - Тунис и на несколько матчей второй (9 900) и первой (12 600) категории- в тот же Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Самару и Ростов.

На игры плей-офф никаких билетов не осталось. Интерес к чемпионату мира по футболу в России, конечно, радует. Но такая картина только на официальном сайте ФИФА. А весь интернет пестрит предложениями по продаже билетов на любой из матчей. На некоторых сайтах даже шрифты и оформление стилизованы под официальную символику ЧМ-2018. А цены заоблачные. К примеру, самые дешевые билеты на матчи сборной России четвертой категории (официальная цена 1 280 руб), толкают по 20 тысяч рублей, то есть в 15 раз дороже! На другие, не самые интересные игры, минимальная цена 14 000 - почти в 11 раз больше номинала!

ФИФА уже ответила по этому поводу.

ОФИЦИАЛЬНО

Билеты могут аннулировать

«Учитывая существенный интерес к турниру во всем мире, мы также хотели бы напомнить всем болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 является FIFA.com/bilet. Билеты приобретенные через другие источники, могут быть автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации», - сообщил вчера оргкомитет «Россия-2018».

Так что, пока не поздно, берите те билеты, которые остались на официальном сайте. В любом случае, это будет дешевле, даже если вам придется ехать в другой город. Поезда для болельщиков с билетами, кстати, обещают сделать бесплатными.