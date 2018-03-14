Жена Аршавина полностью компенсировала убытки Аэрофлота

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-14T15:48:16+03:00

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Алиса Аршавина, нынешняя жена известного футболиста, полностью оплатила расходы Аэрофлота, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево.

- После инцидента с Аршавиной в начале января Аэрофлот принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление, - пояснил заместитель генерального директора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. - Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет Аэрофлота. Тем самым Аршавина признала свою вину. Авиакомпания добилась этого результата благодаря последовательной защите своих интересов.

Владимир Александров считает, что это подтверждает правильность выбранной авиакомпанией стратегии борьбы с дебоширами и другими деструктивными элементами на борту самолета. Противодействуя нарушителям, Аэрофлот защищаем право своих пассажиров на комфортные и безопасные авиаперевозки. Компания намерена и впредь бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса. Авиаперевозчик действует по простому принципу: правила поведения на борту распространяются на каждого пассажира, закон един для всех без исключения.

Напомним, инцидент с Алисой Аршавиной произошел 6 января 2018 года на борту рейса SU1946 (Москва — Алматы) во время подготовки самолета ко взлету. Госпожа Аршавина пыталась пересадить из эконома в бизнес-класс няню, один из ее детей не был пристегнут, а сама пассажирка называла себя майором ФСБ и пыталась оказать давление на экипаж. В результате командир самолета решил снять с рейса скандалистку. Задержка вылета составила более полутора часов. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа.

В Аэрофлоте отмечают, что авиакомпания придерживается высочайших стандартов обеспечения безопасности полетов. Компания жестко пресекает любые попытки нарушения правил поведения на борту и принимает все необходимые меры по привлечению к ответственности деструктивных пассажиров. Благодаря инициативе ведущего российского авиаперевозчика в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. В сентябре 2017 года впервые в отечественной судебной практике деструктивный пассажир был приговорен к реальному сроку лишения свободы. С июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести «черные списки» нарушителей и отказывать им в перевозке.

В дополнение к правовым механизмам Аэрофлот применяет собственные меры воздействия на дебоширов. В марте 2018 года перевозчик объявил, что будет лишать часто летающих пассажиров элитного статуса в программе «Аэрофлот Бонус» за деструктивное поведение.