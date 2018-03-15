2018-03-15T01:44:12+03:00
Телевизор

Ренат Агзамов ищет главный тортик страны

Ведущий шоу «Кондитер-2» отправляется в турне по российским городам
Антонина ВЕТКИНА
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Кажется, Ренат немного устал от высокого кондитерского искусства и хочет, чтобы было просто вкусно. Фото: instagram.comКажется, Ренат немного устал от высокого кондитерского искусства и хочет, чтобы было просто вкусно. Фото: instagram.com
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Знаменитый кондитер Ренат Агзамов начинает второй сезон своего телешоу. Оторвавшись от процесса изготовления фантастических тортов за фантастические же деньги для звезд шоу-бизнеса, сладкий ма­эстро отправляется на поиски идеального рецепта.

Ренат считает, что самая обычная российская хозяйка, которая печет сладости для родных, запросто может дать фору именитым мастерам. Поэтому вместе с победительницей первого сезона Ольгой Вашуриной он навестит Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Мурманск и другие города, где местные кондитеры попробуют его удивить. Победитель получит 1 млн. рублей и всенародную славу: его торт попадет в массовое производство. На пути к мечте претендентам пригодятся терпение и умение глотать слезы: как известно, господин Агзамов за словом в карман не лезет и, если торт ему не нравится, говорит именно то, что думает. Наверняка некоторые кондитеры, которые попадутся ему на пути, вообще поклянутся, что завязывают с тортиками навсегда.

«Кондитер-2». С 15 марта по четвергам, 19.00, Пятница.

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