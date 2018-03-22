Граждан опять пугают повышением подоходного налога. Теперь уже для всех

СЕГОДНЯ 14:32 2018-03-22T14:44:25+03:00

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В правительстве снова задумались об изменении налоговой системы. В частности, по сообщениям источников, речь может идти о повышении подоходного налога — с нынешних 13% до 15% (с введением необлагаемого минимума).

Никаких конкретных решений еще нет, но слухи о том, что «вопрос обсуждается», косвенно подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович.

- Если будет понимание справедливости новых подходов, ничего страшного я в этом не вижу, мы жили с 13-процентным налогом достаточно долго и если дополнительные 2% будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс, - заявил он на встрече со студентами Российского экономического университета им. Плеханова.

Разговоры о всевозможных «налоговых маневрах» велись и в прошлом году: нефть вряд ли вернется к докризисным 100 долларам за баррель, крутого роста экономики не наблюдается, а находить в бюджете деньги на все необходимые расходы, включая социальные, как-то надо. Предлагалось, в частности - так сказать, в рамках поддержки бизнеса - снизить страховые взносы в обмен на увеличение НДС. (Страховые взносы за нас платит работодатель — эти деньги идут в Пенсионный фонд и на медстрахование. А НДС - налог на добавленную стоимость - по сути, платим мы все, поскольку он заложен в цену любого товара или услуги).

Обсуждался и вариант ввести дифференцированный подоходный налог: чем выше доход, тем больше процент подоходного налога. Вот эта идея теперь, видимо, и трансформировалась в другую: 15% для всех, кроме самых бедных.

Спора нет, бюджет как-то сбалансировать надо. И желательно так, чтобы не сокращались деньги на здравоохранение, образование, социальную поддержку. Только почему-то все предложения от нынешнего состава правительства — не о том, как нам обеспечить наконец экономический рост и дать возможность всем гражданам лучше зарабатывать (а там и поступления в бюджет увеличатся). А о том, кому бы аккуратно и незаметно залезть в наш кошелек. Вот и законный вопрос возникает: так и дальше будет?