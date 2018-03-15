Не так страшна санация, как ее малюют

СЕГОДНЯ 15:10 2018-03-15T15:13:06+03:00

В России случилось уникальное событие: владелец крупного банка не только попросил государство о санации, но и передал свои нефинансовые активы для скорейшего оздоровления кредитной организации

Изменить размер текста: A A

Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов передал собственные небанковские активы на баланс «Рост Банка» - эту кредитную организацию Бинбанк «взял под крыло» несколько лет назад, когда ему передали ее для санации.

ВЫХОД В РОСТ

В середине декабря минувшего года Фонд консолидации банковского сектора (структура, созданная для санации проблемных банков) пополнился еще одним «пациентом». Центробанк начал финансовое оздоровление Промсвязьбанка. Это третий случай санации крупного банка за последние несколько месяцев. Первыми в этот список попали ФК «Открытие» и Бинбанк. При этом только в Бинбанке, по мнению участников рынка, тесное сотрудничество бывших собственников с временной администрацией и регулятором привели к досрочному завершению оздоровления Бинбанка - вместо запланированных на процедуру 6-8 месяцев ее удалось завершить за 5 месяцев. Как отмечают эксперты, финансовое оздоровление Бинбанка уже стало примером самой успешной санации в истории российской банковской отрасли. Залог успеха — слаженная работа регулятора, старой команды банка и бенефициаров.

- Это исключительная ситуация. В таких случаях очень часто руководство и акционеры проблемных банков оказываются за рубежом. Там у них уже есть какой-то бизнес и активы. Но эта финансовая подушка безопасности – только их личная. Эти деньги не предназначены для кредиторов и вкладчиков — комментирует управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Сам Шишханов неоднократно отмечал, что предпримет все зависящие от него действия, чтобы оздоровить банк в кратчайшие сроки. И в этой непростой ситуации владелец не бросил свое детище вместе со всеми вкладчиками, а до последнего делал все возможное, чтобы выправить положение дел.

В частности, одним из условий спасения Бинбанка был перевод небанковских активов собственника на баланс кредитной организации – в качестве частичной компенсации за предоставленные регулятором деньги. Так, Шишханов перечислил на баланс «Рост Банка» активы в общей сложности на 70 миллиардов рублей. Позже Бинбанк списал свои субординированные обязательства перед владельцами на 226 миллионов долларов и перед АСВ в размере 18,4 млрд рублей, а также направил на покрытие убытков нераспределенную прибыль (17,6 миллиарда рублей) и эмиссионный доход (25,3 миллиарда рублей).

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

История санации Бинбанка пока является наиболее успешной с точки зрения скорости восстановления кредитной организации и быстрого выхода на качественный рост финансовых показателей, считают эксперты. Один из главных показателей – сохранившееся доверие к этой кредитной организации как со стороны вкладчиков, так, и со стороны кредиторов, в том числе держателей облигаций.

Причин тому несколько. Во-первых, защита государством санируемого банка – это гарант надежности при любых сценариях, и прогнозах дальнейшего развития банковской отрасли, даже самых пессимистичных.

Во-вторых, деньги, задействованные для скорейшего восстановления финансовых показателей банка, вкладывает не только государство, но и собственники.

И в-третьих, доходность по привлекаемым с рынка санируемыми банками средствам находится на уровне чуть выше среднего. На вложенные сегодня деньги вкладчики могут получить до 6,5-7,5% годовых в рублях. Это выше, чем в государственных банках. А рыночная тенденция по снижение доходов по вкладам неумолимо следует за движением ключевой ставки ЦБ, которая в феврале в очередной раз была снижена на 25 базисных пункта до 7,5% годовых.

Наконец, как считают опрошенные «КП» эксперты, большое влияние оказала фигура владельца банка - Микаила Шишханова. Он сделал все, чтобы репутация кредитной организации не пострадала. Банк продолжает успешно работать на рынке, демонстрируя с начала года прибыль. В конце февраля временную администрацию Бинбанка возглавил Сергей Шевченко. А уже в начале марта Центробанк принял решение направить на докапитализацию Бинбанка 56,9 миллиардов рублей и объединить его с банком «ФК Открытие» до апреля 2019 года.

КСТАТИ

Чужие проблемы довели до санации Бинбанк, который сам помогал коллегам переживать неурядицы и выступал активным санатором. В 2013 году присоединил к себе санированный Башинвестбанк. Годом позже прошедший ту же процедуру «Москомприватбанк» был переименован в «Бинбанк диджитал». В то же время Центробанк доверил Бинбанку санацию сразу пяти финансовых организаций группы «Рост».

- Основная проблема не в Бинбанке, а в банках, которые он консолидировал, - отмечал ранее собственник Бинбанка Микаил Шишханов. В одном из интервью Шишханов рассказывал, что существовавшая раньше модель санации была ориентирована на растущий или стабильный рынок. Но ситуация в отрасли и экономике страны изменилась.