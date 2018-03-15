Российская туристка родила прямо в водах Красного моря

СЕГОДНЯ 14:30 2018-03-15T14:48:47+03:00

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Роды неназванной россиянки угодили на передовицы мировых СМИ. А все потому, что женщина рожала на египетском курорте Дахаб, прямо в водах Красного моря.

Наблюдавшая за этим с балкона некая дама по имени Хадиа Хосни Эль-Саид сделала несколько снимков и выложила их в соцсети. А дальше фотографии разлетелись по всему миру.

За какие-то считанные часы после публикации, запись со снимками набрала более двух тысяч лайков.

Сколько времени провела роженица в морской воде, неизвестно. На снимках она в купальнике умывает лицо и без посторонней помощи выходит из воды - как будто просто после купания. Как пишет The Daily Mail, принимал роды пожилой мужчина - врач-акушер, специализирующийся на родах именно в воде. Вместе с отцом ребенка они вынесли малыша на берег. Там их ждала белокурая девочка - видимо, старшая сестра малютки.

Эта история вызвала шквал позитивных откликов в Сети. В частности, многие комментаторы отмечали пользу родов в воде, которые и для ребенка полезны, и для мамы не столь болезненны.