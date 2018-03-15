Денис Пушилин: Разрыв договора с Россией ударит по самой Украине

СЕГОДНЯ 16:40 2018-03-15T16:49:58+03:00

Глава народного совета ДНР и полномочный представитель республики на минских переговорах скептически смотрит на возможность расторжения договора о дружбе стран-соседей, подписанного в конце прошлого века

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Пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Бец заявила, что Киев готовит денонсацию договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, который был подготовлен в 1997-м года, и в 1999-м ратифицирован.

«Комсомолка» попросила прокомментировать такой шаг тех, кому тема близка и понятна.

- Как отразится возможный разрыв договора между Россией и Украиной на Донбассе и на отношении этих государств?

- Это не первая такая попытка - вынести на обсуждение данный вопрос. Любые подобные шаги будут деструктивно сказываться на самой Украине в первую очередь. На экономике страны. Что касается ДНР… Украина и так уже сделала все, что могла. И так ввела всевозможные блокады. Усиление идет в этом направлении. Последнее — это коммуникационная блокада. Отключен Водафон —и по сей день не удается восстановить, хотя переговоры об этом идут. В том числе и на минской площадке. То есть можно говорить только о деструктивных шагах.

- Хватит духу Киеву разорвать договор с Москвой?

- Тут надо говорить о наличии политической воли.

- Эти заявления — логическое продолжение принятого в конце февраля закона о реинтеграции Донбасса?

- Это звенья одной цепи. Подобные пункты звучали и в процессе принятия того закона. Но тогда сторонников разрыва договора о дружбе оказалось недостаточно — именно на тот момент. Хватит ли сейчас сил довести до логического завершения — у меня в этом есть есть сомнения.

- Если закон расторгнут…

- Это больше осложнит жизнь гражданам Украины. Как это могло бы отразиться на Донбассе?... Сейчас я не вижу никаких предпосылок, чтобы хоть как то отразилось.

- Шансы на принятие такого решения Верховной Радой и на то, что Порошенко поставит свою подпись..

- У меня здесь большие сомнения. Одно дело - делать громкие политические заявления, и другое — практические шаги, которые будут нести очень серьезные последствия.

- Гаранты Минских соглашений со стороны Запада — Париж и Берлин — могут стоять за такими телодвижениями Киева?

- Мы часто фиксируем схожесть действий этих сторон или даже прямого подыгрывания со стороны Украины. Поэтому без согласования со своими западными партнерами Украина вряд ли решится на такие шаги.