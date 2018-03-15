"Спящей ячейкой" в Калужской области руководил амир с боевым опытом

СЕГОДНЯ 17:02 2018-03-15T17:16:27+03:00

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Как "Комсомолка" рассказывала ранее, 14 марта сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали в Калужской области четверых участников так называемой "спящей ячейки" запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (МТО ИГ).

В ходе допросов выяснилось, что каждый из задержанных имел свою роль и задание. Группа готовилась провести ряд терактов в столичном регионе России.

"Спящей ячейкой" в Калужской области руководил амир с боевым опытомФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

"Исламисты оказались жителями Ямало-Ненецкого автономного округа. Их возглавлял эмиссар (во время допроса представился амиром - прим.авт.) , прошедший боевую подготовку на территории Сирии в составе МТО ИГ - прибыл в Россию из зоны конфликта для организации террористической деятельности", - сообщили "КП" в ЦОС ФСБ России.

Группу террористов уже конвоировали в следственный изолятор Тюмени, где с ними продолжат работать дознаватели в рамках уже возбужденного уголовного дела.

Задержанные уже подтвердили свое участие в террористическом сообществе, и рассказали о том, как готовили террористические акции.