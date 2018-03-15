2018-03-15T17:42:34+03:00
Политика

Денис Денисов: Вероятность денонсации договора - 50 на 50

Придется ли Киеву расстаться с мечтами о Крыме и лишь тысячи сограждан работы при расторжении договора между Россией и Украиной - об этом директор института миротворчесикх инициатив и конфликтологии
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Если Порошенко поставит свою подпись под расторжением договора, то никаких территориальных претензий Киева к Москве быть не можетЕсли Порошенко поставит свою подпись под расторжением договора, то никаких территориальных претензий Киева к Москве быть не можетФото: REUTERS
Изменить размер текста:

- Насколько серьезны намерения Киева?

- Не первый раз слышим подобного рода заявления. Не факт, что они закончатся принципиальными решениями. Там сказано, что последнее слово — за Порошенко. Вновь в Киеве забывают, в какой стране живут. На самом деле не за Порошенко, а за Верховной Радой.

Возможен пересмотр договора раз в 10 лет. И, если в течении этих 10 лет стороны не заявили своих позиций о денонсации, то он автоматически пролонгируется - на следующие 10 лет. Да, при большом желании и подобные нормы можно обойти - для тех, кто сейчас руководит Украиной, это не проблема. Но они понимают: ряд пунктов этого договора, как и других, подписанных в рамках СНГ — в первую очередь, в интересах Украины. И, выходя из такого договора, они наносят ущерб своим гражданам и своим секторам экономики. На фоне общей стратегии, выстраиваемой руководством Украины в отношении России — это логично. Но с точки зрения здравого смысла это абсурд. На обычных людях позитивно это сказаться не может.

- На чем отразится разрыв?

- Прервутся взаимоотношения по ряду направлений. В научной сфере, в сфере образования, медицины. Если такие соглашения прекращают существовать, встает вопрос — либо заключать новые, либо прекращать все отношения. На что Киев и рассчитывает. Но это моментально отразится на десятках тысяч людей в этих сферах.

- Если Порошенко поставит свою подпись под расторжением договора, то никаких территориальных претензий Киева к Москве быть не может, ведь договор подразумевает взаимное признание нерушимости границ?

- Да, есть такой момент. Но надо понимать: договор — это одно, а реальная политика — немножко другое. Со стороны Украины и западных партнеров после возможного расторжения договора никаких территориальных претензий снято не будет. Интерпретация подобного рода документов, особенно в рамках современной политики, подразумевает, что все останутся при своих. И будут продолжать привычную риторику, направленную на достижение сугубо политических целей.

- Вероятность денонсации договора?

- 50 на 50 в настоящий момент.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

 
Читайте также
Денис Пушилин: Разрыв договора с Россией ударит по самой Украине
Глава народного совета ДНР и полномочный представитель республики на минских переговорах скептически смотрит на возможность расторжения договора о дружбе стран-соседей, подписанного в конце прошлого века
Алексей Пушков: Волкер упорно и настойчиво занимается срывом Минских соглашений. Больше ничем
Так глава Комиссии Совета Федерации по информполитике в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал заявление американского дипломата о "ликвидации" ДНР и ЛНР [аудио]
Новости 24
Александр Кержаков возглавит сборную России по футболу
Косачев: «дело Скрипаля» готовит общественность к возможности применения силы против России
Ученые установили взаимосвязь между курением и потерей слуха
Опрос: почти треть населения хотели бы покинуть Украину
США расширили антироссийские санкции
Поклонская пригласила представителей Госдепа США в Крым
Посольство РФ пока не получило ответа британской стороны о доступе к дочери Скрипаля
Ученые назвали саму эффективную диету
Эрдоган пообещал продолжить операцию в сирийском Африне
«Яндекс» встроил в свой браузер голосовой помощник «Алиса»
Следственный комитет возбудил уголовные дела против двух москвичей, вступивших в ИГ*
Польша перебросит войска с запада на восток из-за «непредсказуемой» России
Франция, Германия и США обвинили РФ в нарушении суверенитета Британии в связи с «делом Скрипаля»
НАТО обеспокоена модернизацией вооруженных сил России
Генсек НАТО: мы будем стремиться к предметному диалогу с Россией
Захарова ответила предложившему "отойти и заткнуться" России главе Минобороны Великобритании
Путин и Совбез РФ отметили улучшение обстановки в сирийской Восточной Гуте
Верховная рада одобрила отставку Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины
Савченко дала в Европе показания против Порошенко
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Британией в контексте дела Скрипаля
Россельхознадзор усилит контроль за импортом белорусских молочных продуктов для детей
Орешкин рассказал об обсуждении властями повышения пенсионного возраста
Министр обороны Великобритании заявил, что Россия «должна отойти и заткнуться»