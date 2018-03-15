Восточную Гуту местное население покидает уже тысячами

СЕГОДНЯ 18:20 2018-03-15T18:35:05+03:00

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В последние дни обстановка в Восточной Гуте (кто называет ее пригородом Дамаска, кто частью сирийской столицы) существенно стабилизировалась. Произошло это после объявления в конце февраля по поручению Владимира Путина ежедневной гуманитарной паузы, во время которой местное население получило возможность выйти из города, переполненного боевиками, по специальным коридорам.

Если 2-го марта, когда боевики не соблюдали условий, выбраться из города удалось лишь двум детям, то в этот четверг счет вышедшим жителям пошел уже на тысячи. С утра вышло более 5 тысяч человек, а общее количество покинувших город может к вечеру составить до 13 тысяч местных жителей.

- По оценке центра по примирению враждующих сторон в Сирии(ЦПВС), ежечасно из Восточной Гуты выходят более 800 человек, - сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

Кроме того, как говорится в сообщении Минобороны РФ, сейчас «все перестрелки в городе Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей».